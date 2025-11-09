«Цыганков снова сияет!» Реакция болельщиков «Жироны» на гол украинца

В субботу, 8 ноября, в матче 12-го тура Ла Лиги «Жирона» принимала «Алавес». Хозяева одержали победу 1:0, а единственный гол забил Виктор Цыганков.

Украинский легионер «Жироны» отличился на 16-й минуте. Цыганков ударом головой замкнул подачу Брайана Хиля.

«Жирона» смогла покинуть зону вылета. Болельщики клуба оценили вклад Цыганкова в победу.

Jaume Mones: Команда отлично сыграла в первом тайме, просто не хватало немного глубины, чтобы создать больше моментов. Надеюсь, этот гол поможет Цыганкову вернуть утраченную уверенность. С таким настроем команда может выиграть несколько матчей. Почему бы не против «Бетиса»?

Luigi: Цыганков вытаскивает Жирону с темной стороны и дает силу Мичелу.

Layman's Current Affairs: Гол Цыганкова вывел Жирону из зоны вылета, огромное облегчение после неудачного старта. "Алавес" проигрывает, несмотря на упорную борьбу.

Alofe Oluwafemi David: Это отличный гол.

offend no one: Абсолютно потрясающий гол, Цыганов приводит «Жирону» к победе!

Jonay Amaro: Виктор Цыганков забил гол, но это было не самое главное. Он усердно работал, поддерживал высокий прессинг и постоянно создавал голевые моменты для своих партнёров. Он не был лучшим игроком, но если он будет играть так регулярно, то станет гораздо важнее.

Juanjo Toledo: Удар головой Виктора Цыганкова с передачи Брайана Хиля принес команде Мичела три ключевых очка.

Carlos Picks: Цыганков снова сияет! Еще один решающий гол для «Жироны», получившей 3 золотых очка. Эпический дух команды остается неизменным.