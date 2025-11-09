Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. УАФ поздравила Реброва с рождением четвертого сына
Сборная УКРАИНЫ
09 ноября 2025, 14:07 | Обновлено 09 ноября 2025, 14:13
У Анны и Сергея Ребровых родился сын

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров в четвертый раз стал отцом – жена коуча «сине-желтых» Анна родила сына.

УАФ лаконично поздравила Сергея Реброва с этим событием, опубликовав сообщение в социальных сетях: «Искренне поздравляем семью Ребровых», – говорится в сообщении.

Ребров был дважды женат. Первая жена – Людмила – в 1999 году родила ему сына Дмитрия. В 2016 году Сергей женился во второй раз. В браке с Анной, которая на 15 лет младше своего избранника, родилось двое сыновей: Александр (2016) и Никита (2018).

Сергей Ребров Анна Реброва Украинская ассоциация футбола
Олег Вахоцкий Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Народження дитини, це сенс нашого життя! Звісно, вітаю батьків, та бажаю малому міцного здоровʼя! То, Сергію, є чим займатись. Виховувати дітей.
