Ребров снова стал отцом. Жена коуча сборной Украины показала сына

Жена главного тренера национальной сборной Украины Сергея Реброва Анна сообщила о рождении сына. Об этом девушка написала на своей странице в Instagram.

«В нашей семье произошла радость, родился еще один сынишка! Невероятная любовь, тепло и нежность переполняют нас», – написала Анна Реброва на своей странице в социальной сети Instagram.

Ребров был дважды женат. Первая жена – Людмила – в 1999 году родила ему сына Дмитрия. В 2016 году Сергей женился во второй раз. В браке с Анной, которая на 15 лет младше своего избранника, родилось двое сыновей: Александр (2016) и Никита (2018).