Виноваты болельщики. КДК оштрафовал Шахтер и Динамо после Классико

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ оштрафовал «Шахтер» и «Динамо» за поведение болельщиков во время Классико в матче 11-го тура УПЛ – 3:1.

– рассмотрев материалы относительно матча 11-го тура VBET Украинской Премьер-лиги сезона-2025/2026 ФК «Шахтер» (Донецк) — ФК «Динамо» (Киев), который состоялся 2 ноября 2025 года, обязал ФК «Шахтер» (Донецк) уплатить обязательный денежный взнос в размере 52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) гривен (за использование болельщиками пиротехнических средств в количестве 21 (двадцать одна) единица) и обязательный денежный взнос в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) гривен (за несоблюдение ФК «Шахтер» (Донецк) требований Дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения, а именно — относительно максимально допустимого количества зрителей на стадионе); обязал ФК «Динамо» (Киев) уплатить обязательный денежный взнос в размере 85 000 (восемьдесят пять тысяч) гривен (за повторное использование болельщиками пиротехнических средств в количестве 17 (семнадцать) единиц), обязательный денежный взнос в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) гривен (за бросание болельщиками ФК «Динамо» (Киев) на футбольное поле пиротехнических средств во время матча) и обязательный денежный взнос в размере 70 000 (семьдесят тысяч) гривен (за повторное осуществление болельщиками скандирований нецензурного, оскорбительного характера в адрес арбитра матча), – говорится в заявлении КДК.