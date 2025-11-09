Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виноваты болельщики. КДК оштрафовал Шахтер и Динамо после Классико
Украина. Премьер лига
09 ноября 2025, 13:07 |
250
0

Виноваты болельщики. КДК оштрафовал Шахтер и Динамо после Классико

Ультрас обеих команд активно использовали пиротехнику

09 ноября 2025, 13:07 |
250
0
Виноваты болельщики. КДК оштрафовал Шахтер и Динамо после Классико
ФК Шахтер

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ оштрафовал «Шахтер» и «Динамо» за поведение болельщиков во время Классико в матче 11-го тура УПЛ – 3:1.

– рассмотрев материалы относительно матча 11-го тура VBET Украинской Премьер-лиги сезона-2025/2026 ФК «Шахтер» (Донецк) — ФК «Динамо» (Киев), который состоялся 2 ноября 2025 года, обязал ФК «Шахтер» (Донецк) уплатить обязательный денежный взнос в размере 52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) гривен (за использование болельщиками пиротехнических средств в количестве 21 (двадцать одна) единица) и обязательный денежный взнос в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) гривен (за несоблюдение ФК «Шахтер» (Донецк) требований Дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения, а именно — относительно максимально допустимого количества зрителей на стадионе); обязал ФК «Динамо» (Киев) уплатить обязательный денежный взнос в размере 85 000 (восемьдесят пять тысяч) гривен (за повторное использование болельщиками пиротехнических средств в количестве 17 (семнадцать) единиц), обязательный денежный взнос в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) гривен (за бросание болельщиками ФК «Динамо» (Киев) на футбольное поле пиротехнических средств во время матча) и обязательный денежный взнос в размере 70 000 (семьдесят тысяч) гривен (за повторное осуществление болельщиками скандирований нецензурного, оскорбительного характера в адрес арбитра матча), – говорится в заявлении КДК.

По теме:
Александрия и Полесье не смогли вовремя начать матч УПЛ. Известна причина
Шахтер Донецк – Полтава. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Динамо Киев – ЛНЗ Черкассы. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Шахтер Донецк Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев штрафы болельщики КДК УАФ
Иван Чирко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Желание Гвардиолы. Ман Сити приблизился к подписанию контракта со звездой
Футбол | 09 ноября 2025, 12:44 0
Желание Гвардиолы. Ман Сити приблизился к подписанию контракта со звездой
Желание Гвардиолы. Ман Сити приблизился к подписанию контракта со звездой

Фил Фоден останется в расположении «горожан»

Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
Футбол | 09 ноября 2025, 07:10 1
Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину

Алонсо не видит украинца преемником Куртуа

Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
Бокс | 09.11.2025, 07:33
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
Форвард Динамо готов покинуть команду, чтобы иметь игровую практику
Футбол | 08.11.2025, 14:09
Форвард Динамо готов покинуть команду, чтобы иметь игровую практику
Форвард Динамо готов покинуть команду, чтобы иметь игровую практику
НХЛ. 9 шайб Колорадо, дерби Нью-Йорка, топовый Анахайм и поражение Флориды
Хоккей | 09.11.2025, 11:35
НХЛ. 9 шайб Колорадо, дерби Нью-Йорка, топовый Анахайм и поражение Флориды
НХЛ. 9 шайб Колорадо, дерби Нью-Йорка, топовый Анахайм и поражение Флориды
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стали известны дата и детали плей-офф отбора к ЧМ-2026. Важно для Украины
Стали известны дата и детали плей-офф отбора к ЧМ-2026. Важно для Украины
07.11.2025, 20:49 1
Футбол
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
08.11.2025, 21:21 13
Теннис
В команде Усика выступили с условием для боя против Мозеса Итаумы
В команде Усика выступили с условием для боя против Мозеса Итаумы
08.11.2025, 05:22
Бокс
В Португалии сыгран яркий матч с 7 голами. Развязка наступила на 86-й мин
В Португалии сыгран яркий матч с 7 голами. Развязка наступила на 86-й мин
08.11.2025, 02:29
Футбол
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
08.11.2025, 12:27 2
Футбол
Фьюри предупредил Усика, что есть боксер, который может его нокаутировать
Фьюри предупредил Усика, что есть боксер, который может его нокаутировать
08.11.2025, 02:44 1
Бокс
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
08.11.2025, 08:03 11
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
07.11.2025, 08:06 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем