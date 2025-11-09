ЗАДЕРАКА: «Президент сказал, что ничего страшного не произошло»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
ФК Кривбасс. Максим Задерака

Полузащитник «Кривбасса» Максим Задерака поделился впечатлениями от выездного матча 12-го тура УПЛ против «Карпат» – 0:1.

– Максим, какие мысли после игры?

– Очень непростой, динамичный матч сегодня. Отдали много сил, потратили немало энергии. В конце матча могли получить свои плоды, был момент, который, к сожалению, не реализовал именно я. Поэтому поражение очень обидное для нас.

– Как можешь прокомментировать удаление в первом тайме и его последствия для команды?

– Честно говоря, эпизода не видел. Если VAR показал, что есть основания для удаления, значит, наверное, так оно и было. Но хочу отметить наших ребят: даже вдесятером они боролись до последней минуты. И еще имели шансы вырвать ничью.

– В конце матча команда даже в меньшинстве имела моменты, чтобы сравнять счет. Как оцениваешь эти эпизоды?

– Трудно сейчас подробно комментировать, но главное, что моменты были. Плохо только то, что не смогли их реализовать – это, конечно, минус для нас.

– После матча в раздевалку заходил президент клуба Константин Караманиц. Что он сказал команде?

– Президент поддержал нас, поблагодарил команду за самоотдачу. Сказал, что ничего страшного не произошло. Двигаемся дальше, разберем ошибки и будем готовиться к следующей игре.

Ранее главный тренер «Кривбасса» Патрик ван Леувен выразил недовольство судейством в матче с «Карпатами».

Кривбасс Кривой Рог Карпаты Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты - Кривбасс Максим Задерака
Иван Чирко Источник: ФК Кривбасс
