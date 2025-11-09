Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВАН ЛЕУВЕН: «Арбитры снова повлияли на игру, и не в нашу сторону»
Украина. Премьер лига
09 ноября 2025, 08:31 |
292
0

ВАН ЛЕУВЕН: «Арбитры снова повлияли на игру, и не в нашу сторону»

Криворожцы уступили в матче 12-го тура УПЛ «Карпатам»

09 ноября 2025, 08:31 |
292
0
ВАН ЛЕУВЕН: «Арбитры снова повлияли на игру, и не в нашу сторону»
ФК Карпаты. Патрик ван Леувен

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Патрик ван Леувен поделился впечатлениями от выездного матча 12-го тура УПЛ против «Карпат» (0:1).

– Сегодня матч развивался совсем не по сценарию нашей команды, особенно после удаления Кемкина. Как оцените эту ситуацию и действия игроков в меньшинстве?

– Прежде всего нужно сказать о первых пяти минутах игры. Мы начали слишком нервно, без должной концентрации, даря сопернику моменты, которых не должны были допускать из ничего. К сожалению, арбитры снова повлияли на игру, и не в нашу сторону. Считаю, что в первые минуты фолы против нас оценивались неправильно. Локоть в лицо – это прямая красная карточка.

Но судьи воспринимают все слишком легко, даже с улыбкой, мол, «еще рано что-то давать», хотя нарушение очевидное. Когда видят разорванную футболку – сразу советуются между собой, а если речь идет о действительно серьезном моменте, просто отмахиваются.

После удаления нашего вратаря мы были вынуждены сделать замену: выпустили Владимира Маханькова. Старались действовать более компактно в обороне, но быстро переходить в контратаки, подключая больше игроков в нападении. Думаю, до перерыва мы действовали неплохо. Во втором тайме тоже начали хорошо и, несмотря на удаление вратаря, продолжали играть в свой футбол.

Это, пожалуй, главный позитив сегодня – мы увидели команду, готовую бороться. Хотя, конечно, хотелось бы видеть эту борьбу с первой минуты, а не после пяти минут «пробуждения». Мы создавали моменты и, на мой взгляд, в концовке имели одну-две хорошие возможности, чтобы вырвать хотя бы одно очко.

– Как оцените игру Маханькова?

– В эпизоде с пропущенным голом он мог сыграть иначе, но нужно понимать: выходить на поле без разминки всегда непросто. И все же он вошел в игру уверенно, сразу помогал команде во многих эпизодах, поэтому в целом сыграл хорошо. Во втором тайме был один момент, который я с ним отдельно обсужу, но в общем оценка положительная – он добавил команде стабильности в сложной ситуации.

– Как бы вы оценили игру молодого Каменского?

– В течение недели мы рассматривали разные варианты состава, разные комбинации и идеи. Выбрали тот, который лучше всего вписывался в нашу систему, не требовал существенных изменений или перестановок, в частности, не нужно было смещать игроков из центра на фланги. Поэтому решение начать матч с Александром на правом фланге было для нас логичным. И, считаю, он справился хорошо.

– Как вы оцените сегодняшнюю игру «Карпат»? Это результат вашего удаления или они действительно были сильнее?

– Я бы не сказал, что «Карпаты» показали какую-то выдающуюся игру. Эпизод с голом, откровенно говоря, стал следствием ошибки нашего вратаря. Мы тоже имели свои удачные моменты, но после удаления пришлось потратить значительно больше энергии, компенсируя потерю игрока. В итоге соперник воспользовался численным преимуществом и победил. Но даже в меньшинстве мы оставались в игре и боролись до конца.

По теме:
Шандрук объяснил победу Вереса над Рухом в УПЛ: «Бойко и должен забивать»
ЛИТВИНЕНКО: «Начали матч хорошо, потом была моя ошибка и пропустили гол»
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Полесье
Кривбасс Кривой Рог Карпаты Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты - Кривбасс Патрик ван Леувен
Иван Чирко Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – СК Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 09 ноября 2025, 07:15 11
Шахтер – СК Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – СК Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Отрыв от преследователей может увеличится еще сильнее

ФОТО. Итальянскую модель обвинили в травмах двух спортсменов из-за секса
Футбол | 09 ноября 2025, 02:12 1
ФОТО. Итальянскую модель обвинили в травмах двух спортсменов из-за секса
ФОТО. Итальянскую модель обвинили в травмах двух спортсменов из-за секса

Мелисса Сатта считает себя жертвой сексизма

Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025
Теннис | 08.11.2025, 20:02
Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025
Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Теннис | 08.11.2025, 21:21
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Футбол | 08.11.2025, 08:03
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
07.11.2025, 08:06 3
Футбол
Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA 2025
Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA 2025
07.11.2025, 19:35 4
Теннис
МОУРИНЬО: «Мы не просили Судакова это делать, поэтому я принял решение»
МОУРИНЬО: «Мы не просили Судакова это делать, поэтому я принял решение»
08.11.2025, 06:22 1
Футбол
САБО: «А что вообще делал на поле этот игрок Динамо? Ну просто никакой»
САБО: «А что вообще делал на поле этот игрок Динамо? Ну просто никакой»
08.11.2025, 07:40 26
Футбол
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
08.11.2025, 12:27 2
Футбол
Сборная Украины стартует в новом турнире. В чем смысл и кто соперники
Сборная Украины стартует в новом турнире. В чем смысл и кто соперники
07.11.2025, 11:05 1
Хоккей
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
08.11.2025, 08:34 1
Футбол
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
09.11.2025, 07:33 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем