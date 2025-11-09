ВАН ЛЕУВЕН: «Арбитры снова повлияли на игру, и не в нашу сторону»

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Патрик ван Леувен поделился впечатлениями от выездного матча 12-го тура УПЛ против «Карпат» (0:1).

– Сегодня матч развивался совсем не по сценарию нашей команды, особенно после удаления Кемкина. Как оцените эту ситуацию и действия игроков в меньшинстве?

– Прежде всего нужно сказать о первых пяти минутах игры. Мы начали слишком нервно, без должной концентрации, даря сопернику моменты, которых не должны были допускать из ничего. К сожалению, арбитры снова повлияли на игру, и не в нашу сторону. Считаю, что в первые минуты фолы против нас оценивались неправильно. Локоть в лицо – это прямая красная карточка.

Но судьи воспринимают все слишком легко, даже с улыбкой, мол, «еще рано что-то давать», хотя нарушение очевидное. Когда видят разорванную футболку – сразу советуются между собой, а если речь идет о действительно серьезном моменте, просто отмахиваются.

После удаления нашего вратаря мы были вынуждены сделать замену: выпустили Владимира Маханькова. Старались действовать более компактно в обороне, но быстро переходить в контратаки, подключая больше игроков в нападении. Думаю, до перерыва мы действовали неплохо. Во втором тайме тоже начали хорошо и, несмотря на удаление вратаря, продолжали играть в свой футбол.

Это, пожалуй, главный позитив сегодня – мы увидели команду, готовую бороться. Хотя, конечно, хотелось бы видеть эту борьбу с первой минуты, а не после пяти минут «пробуждения». Мы создавали моменты и, на мой взгляд, в концовке имели одну-две хорошие возможности, чтобы вырвать хотя бы одно очко.

– Как оцените игру Маханькова?

– В эпизоде с пропущенным голом он мог сыграть иначе, но нужно понимать: выходить на поле без разминки всегда непросто. И все же он вошел в игру уверенно, сразу помогал команде во многих эпизодах, поэтому в целом сыграл хорошо. Во втором тайме был один момент, который я с ним отдельно обсужу, но в общем оценка положительная – он добавил команде стабильности в сложной ситуации.

– Как бы вы оценили игру молодого Каменского?

– В течение недели мы рассматривали разные варианты состава, разные комбинации и идеи. Выбрали тот, который лучше всего вписывался в нашу систему, не требовал существенных изменений или перестановок, в частности, не нужно было смещать игроков из центра на фланги. Поэтому решение начать матч с Александром на правом фланге было для нас логичным. И, считаю, он справился хорошо.

– Как вы оцените сегодняшнюю игру «Карпат»? Это результат вашего удаления или они действительно были сильнее?

– Я бы не сказал, что «Карпаты» показали какую-то выдающуюся игру. Эпизод с голом, откровенно говоря, стал следствием ошибки нашего вратаря. Мы тоже имели свои удачные моменты, но после удаления пришлось потратить значительно больше энергии, компенсируя потерю игрока. В итоге соперник воспользовался численным преимуществом и победил. Но даже в меньшинстве мы оставались в игре и боролись до конца.