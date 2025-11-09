Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Гол на 86-й минуте. Цинциннати выбил Коламбус Чеберко из плей-оф МЛС
МЛС США
Цинциннати
09.11.2025 01:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 2 : 1
Коламбус Крю
Major League Soccer
09 ноября 2025, 10:24 | Обновлено 09 ноября 2025, 11:36
Серія завершилася з рахунком 2:1

Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь с 8 на 9 ноября состоялся третий матч серии 1/8 финала МЛС между «Цинциннати» и «Коламбус Крю».

Игра проходила на стадионе «TQL Стэдиум» в городе Цинциннати и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, как и вся серия.

Первый тайм встречи прошел без очевидного преимущества одной из команд и завершился со счетом 0:0. Начало второго тайма прошло при преимуществе хозяев, но забить они не смогли.

«Коламбус» выдержал натиск соперника, перехватил инициативу и забил гол на 63-й минуте. Мяч в ворота соперника отправил Рассел-Роу, который замкнул прострел от Эрреры.

«Цинциннати» смог быстро ответить на гол соперника своим. На 67-й минуте Бреннер после подачи углового с близкого расстояния отправил мяч в ворота.

Судьба матча и всей серии решилася на 86-й минуте. После сумбура в штрафной площадке Гиди отбросил мяч под удар Бреннеру, и тот точно пробил в дальний угол.

Украинский защитник «Коламбуса» Евгений Чеберко вышел на поле на 90-й минуте, но не смог помочь команде спастись от поражения.

В четвертьфинальной серии «Цинциннати» сыграет с «Интер Майами».

MLS 2025. Плей-офф, 1/8 финала. Третий матч, 9 ноября

Цинциннати – Коламбус Крю – 2:1 [счет серии – 2:1]

Голы: Бреннер (67, 86) – Рассел-Роу (63)

Видеообзор матча

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Бреннер (Цинциннати), асcист Samuel Gidi.
67’
ГОЛ ! Мяч забил Бреннер (Цинциннати), асcист Тинейдж Хадебе.
63’
ГОЛ ! Мяч забил Jacen Russell-Rowe (Коламбус Крю), асcист Марсело Эррера.
Коламбус Крю Цинциннати (MLS) Major League Soccer (MLS) Евгений Чеберко
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
