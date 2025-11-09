ВИДЕО. Гол на 86-й минуте. Цинциннати выбил Коламбус Чеберко из плей-оф МЛС
Серія завершилася з рахунком 2:1
В ночь с 8 на 9 ноября состоялся третий матч серии 1/8 финала МЛС между «Цинциннати» и «Коламбус Крю».
Игра проходила на стадионе «TQL Стэдиум» в городе Цинциннати и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, как и вся серия.
Первый тайм встречи прошел без очевидного преимущества одной из команд и завершился со счетом 0:0. Начало второго тайма прошло при преимуществе хозяев, но забить они не смогли.
«Коламбус» выдержал натиск соперника, перехватил инициативу и забил гол на 63-й минуте. Мяч в ворота соперника отправил Рассел-Роу, который замкнул прострел от Эрреры.
«Цинциннати» смог быстро ответить на гол соперника своим. На 67-й минуте Бреннер после подачи углового с близкого расстояния отправил мяч в ворота.
Судьба матча и всей серии решилася на 86-й минуте. После сумбура в штрафной площадке Гиди отбросил мяч под удар Бреннеру, и тот точно пробил в дальний угол.
Украинский защитник «Коламбуса» Евгений Чеберко вышел на поле на 90-й минуте, но не смог помочь команде спастись от поражения.
В четвертьфинальной серии «Цинциннати» сыграет с «Интер Майами».
MLS 2025. Плей-офф, 1/8 финала. Третий матч, 9 ноября
Цинциннати – Коламбус Крю – 2:1 [счет серии – 2:1]
Голы: Бреннер (67, 86) – Рассел-Роу (63)
Видеообзор матча
События матча
