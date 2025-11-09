Тоттенхэм одержал в 2025 году лишь 3 домашние победы в АПЛ
Вспомним 4 худшие команды Премьер-лиги в этом году по количеству побед дома
Лондонский Тоттенхэм Хотспур является худшей командой АПЛ в 2025 году по количеству побед в домашних матчах (не считая клубов, вылетевших в Чемпионшип по итогам прошлого сезона).
В активе «шпор» всего 3 выигранных матча на своем поле из 20. Из остальных 17 было получено лишь 5 ничьих, то есть Тоттенхэм набрал лишь 14 очков в домашних матчах АПЛ в календарном году.
В 11-м туре лондонцы были очень близки к победе над Манчестер Юнайтед, однако упустили выигрышный результат на 6-й добавленной минуте.
Кроме Тоттенхэма, не очень удачно играли домашние матчи в чемпионате в 2025 году Фулхэм (7 побед), Вулверхэмптон (6) и Вест Хэм Юнайтед (5).
What needs to change? 🤔#MOTD pic.twitter.com/UxcJeaa3c7— Match of the Day (@BBCMOTD) November 8, 2025
