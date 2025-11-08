Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Райо Вальекано – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Райо Вальекано
09.11.2025 17:15 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Другие новости
08 ноября 2025, 20:41 | Обновлено 08 ноября 2025, 21:47
8
0

Райо Вальекано – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Матч начнется 9 ноября в 17:15 по Киеву

08 ноября 2025, 20:41 | Обновлено 08 ноября 2025, 21:47
8
0
Райо Вальекано – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ФК Реал Мадрид

В воскресенье, 9 ноября состоится поединок 12-го тура чемпионата Испании между Райо Вальекано и Реалом Мадрид. По киевскому времени игра начнется в 17:15.

Райо Вальекано

Коллектив начал текущий сезон довольно сложно, однако в последних поединках ему наконец-то удалось стабилизировать игру. Тем не менее, 14 набранных баллов за 11 туров Ла Лиги позволяют «Райо» занимать 11 место турнирной таблицы. И от топ-5 и от зоны вылета клуб отделяет 5 зачетных пунктов. В 1/64 финала Кубка Испании команда 6:1 разгромила «Юнкос».

В Лиге конференций «Райо» за 3 тура удалось победить «Шкендию» и «Лех», а также сыграть вничью с «Хеккеном». 7 набранных баллов позволяют команде занимать 6 место общей таблицы соревнований.

Реал Мадрид

Мадридцы под руководством Хаби Алонсо смотрятся очень достойно. За 11 туров Ла Лиги «сливочные» потеряли очки только раз – в матче 7-го тура против «Атлетико Мадрид», завершившегося поражением со счетом 4:2. 30 набранных баллов позволяют команде занимать 1 место турнирной таблицы, опережая «Барселону» уже на 5 очков.

В Лиге чемпионов испанцы обыграли «Марсель» (2:1), «Кайрат» (5:0) и «Ювентус» (1:0), однако потерпели минимальное поражение против «Ливерпуля». 9 очков позволяют клубу находиться на 7-й строчке турнирной таблицы лучшего еврокубка.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами преимущество имеет «Реал Мадрид». За этот отрезок «сливочные» одержали 2 победы, а еще 3 игры завершились вничью.

Интересные факты

  • «Реал Мадрид» пропустил 10 голов в текущем сезоне Ла Лиги – лучший результат среди всех команд.
  • В последних пяти играх «Райо» смог сохранить ворота сухими лишь 1 раз.
  • В последних 7 поединках «Реал Мадрид» 6 раз первым открывал счет.

Возможные стартовые составы

Райо: Баталья – Чаваррия, Менди, Лежен, Рациу – Палассон, Диас, Лопес – Гарсия, Алеман, где Фрутос

Реал Мадрид: Куртуа – Гарсия, Хюйсен, Милитан, Трент – Винисиус Жуниор, Вальверде, Камавинга, Гюллер – Мбаппе, Беллингем

Прогноз

Я поставлю на победу «Реала» с коэффициентом 1.48.

Прогноз Sport.ua
Райо Вальекано
9 ноября 2025 -
17:15
Реал Мадрид
Победа Реала 1.48 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Сельта – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Мальорка – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Валенсия – Реал Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Райо Вальекано Реал Мадрид Реал - Райо Вальекано прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Нехватка ресурсов. Металлист 1925 не справился с интенсивностью Зари
Футбол | 08 ноября 2025, 15:08 56
Нехватка ресурсов. Металлист 1925 не справился с интенсивностью Зари
Нехватка ресурсов. Металлист 1925 не справился с интенсивностью Зари

Скрипник напомнил о себе бывшей команде

ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
Футбол | 08 ноября 2025, 08:34 1
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»

Андрей Николаевич о строительстве нового стадиона в Милане

Безумие. ПСЖ предложил 150 млн евро за игрока из нетоповой лиги
Футбол | 07.11.2025, 21:20
Безумие. ПСЖ предложил 150 млн евро за игрока из нетоповой лиги
Безумие. ПСЖ предложил 150 млн евро за игрока из нетоповой лиги
Стало известно, сколько уже заработали в еврокубках-2025/26 Динамо и Шахтер
Футбол | 08.11.2025, 17:40
Стало известно, сколько уже заработали в еврокубках-2025/26 Динамо и Шахтер
Стало известно, сколько уже заработали в еврокубках-2025/26 Динамо и Шахтер
Ювентус в дерби потерял очки против Торнио. Безголевой день в Серии А
Футбол | 08.11.2025, 21:02
Ювентус в дерби потерял очки против Торнио. Безголевой день в Серии А
Ювентус в дерби потерял очки против Торнио. Безголевой день в Серии А
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В УАФ выступили с официальным обращением к Олегу Блохину
В УАФ выступили с официальным обращением к Олегу Блохину
07.11.2025, 00:32
Футбол
Военнослужащий ВСУ выразил соболезнования Анатолию Тимощуку
Военнослужащий ВСУ выразил соболезнования Анатолию Тимощуку
07.11.2025, 07:02 9
Футбол
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
06.11.2025, 23:56 149
Футбол
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
07.11.2025, 01:32 1
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Мы не можем позволить, чтобы это произошло в боксе»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Мы не можем позволить, чтобы это произошло в боксе»
07.11.2025, 04:42 1
Бокс
Определены полуфинальные пары Итогового турнира WTA 2025
Определены полуфинальные пары Итогового турнира WTA 2025
06.11.2025, 19:57
Теннис
Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
07.11.2025, 06:42 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем