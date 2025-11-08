Райо Вальекано – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

В воскресенье, 9 ноября состоится поединок 12-го тура чемпионата Испании между Райо Вальекано и Реалом Мадрид. По киевскому времени игра начнется в 17:15.

Райо Вальекано

Коллектив начал текущий сезон довольно сложно, однако в последних поединках ему наконец-то удалось стабилизировать игру. Тем не менее, 14 набранных баллов за 11 туров Ла Лиги позволяют «Райо» занимать 11 место турнирной таблицы. И от топ-5 и от зоны вылета клуб отделяет 5 зачетных пунктов. В 1/64 финала Кубка Испании команда 6:1 разгромила «Юнкос».

В Лиге конференций «Райо» за 3 тура удалось победить «Шкендию» и «Лех», а также сыграть вничью с «Хеккеном». 7 набранных баллов позволяют команде занимать 6 место общей таблицы соревнований.

Реал Мадрид

Мадридцы под руководством Хаби Алонсо смотрятся очень достойно. За 11 туров Ла Лиги «сливочные» потеряли очки только раз – в матче 7-го тура против «Атлетико Мадрид», завершившегося поражением со счетом 4:2. 30 набранных баллов позволяют команде занимать 1 место турнирной таблицы, опережая «Барселону» уже на 5 очков.

В Лиге чемпионов испанцы обыграли «Марсель» (2:1), «Кайрат» (5:0) и «Ювентус» (1:0), однако потерпели минимальное поражение против «Ливерпуля». 9 очков позволяют клубу находиться на 7-й строчке турнирной таблицы лучшего еврокубка.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами преимущество имеет «Реал Мадрид». За этот отрезок «сливочные» одержали 2 победы, а еще 3 игры завершились вничью.

Интересные факты

«Реал Мадрид» пропустил 10 голов в текущем сезоне Ла Лиги – лучший результат среди всех команд.

В последних пяти играх «Райо» смог сохранить ворота сухими лишь 1 раз.

В последних 7 поединках «Реал Мадрид» 6 раз первым открывал счет.

Возможные стартовые составы

Райо: Баталья – Чаваррия, Менди, Лежен, Рациу – Палассон, Диас, Лопес – Гарсия, Алеман, где Фрутос

Реал Мадрид: Куртуа – Гарсия, Хюйсен, Милитан, Трент – Винисиус Жуниор, Вальверде, Камавинга, Гюллер – Мбаппе, Беллингем

Прогноз

Я поставлю на победу «Реала» с коэффициентом 1.48.