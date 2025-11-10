Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
10 ноября 2025, 22:04 |
Тренер Жироны выступил с публичным заявлением по поводу Артема Довбика

Мичел вспомнил выступления украинского нападающего за каталонский клуб

Тренер Жироны выступил с публичным заявлением по поводу Артема Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Главный тренер каталонской «Жироны» Мичел высказался о бывшем нападающем клуба Артеме Довбике. В сезоне 2023/24 команда провела самую успешную кампанию в истории, а украинец стал лучшим бомбардиром Ла Лиги.

«Довбик провел здесь всего год, но казалось, будто он в «Жироне» всю жизнь. Мы тогда хорошо играли и побеждали», – отметил Мичел.

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик мог сменить клубную прописку – украинца хотел подписать клуб, который семь раз побеждал в Лиге чемпионов. Главным фаворитом на подписание украинца был «Милан» – рассматривались различные варианты перехода, но сделка так и не состоялась.

Рома Рим Артем Довбик Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Мичел (Мигель Анхель Санчес)
Дмитрий Олийченко Источник: DAZN
