Кейн за 3 сезона в Бундеслиге опережает преследователей на 21 гол
Английский нападающий в очередной раз отличился голом за Баварию
Гарри Кейн с момента своего дебюта за Баварию забил уже 75 голов в Бундеслиге, что больше, чем любой другой игрок лиги по меньшей мере на 21 гол.
Для того чтобы забить такое количество мячей, англичанину понадобилось 73 матча.
Свой 75-й гол в чемпионате Германии Кейн забил в матче 10 тура, в котором помог своей команде избежать поражения против берлинского Униона (2:2).
Интересным фактом является то, что Серу Гирасси, находящийся на втором месте в рейтинге лучших бомбардиров Бундеслиги за аналогичный период, забил 54 гола, что на 21 меньше, чем у Кейна.
Игроки, которые расположены на 3-5 местах, забили всего 33 гола!
Лучшие бомбардиры Бундеслиги, начиная с сезона 2023/24
- 75 – Гарри Кейн (Бавария)
- 54 – Серу Гирасси (Штутгарт, Боруссия Дортмунд)
- 33 – Патрик Шик (Байер)
- 33 – Луис Опенда (РБ Лейпциг)
- 33 – Эрмедин Демирович (Аугсбург, Штутгарт)
Harry Kane has now scored 75 goals in 73 Bundesliga appearances for Bayern Munich.— Opta Analyst (@OptaAnalyst) November 8, 2025
Since his Bundesliga debut for Bayern Munich, he's scored 21 goals more than any other player in the German top flight. pic.twitter.com/z4eYanKmGV
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виктор Осимхен может покинуть Галатасарай
Тарас Михавко заинтересовал «Трабзонспор»