Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кейн за 3 сезона в Бундеслиге опережает преследователей на 21 гол
Германия
08 ноября 2025, 19:44 |
Кейн за 3 сезона в Бундеслиге опережает преследователей на 21 гол

Английский нападающий в очередной раз отличился голом за Баварию

Кейн за 3 сезона в Бундеслиге опережает преследователей на 21 гол
Getty Images/Global Images Ukraine

Гарри Кейн с момента своего дебюта за Баварию забил уже 75 голов в Бундеслиге, что больше, чем любой другой игрок лиги по меньшей мере на 21 гол.

Для того чтобы забить такое количество мячей, англичанину понадобилось 73 матча.

Свой 75-й гол в чемпионате Германии Кейн забил в матче 10 тура, в котором помог своей команде избежать поражения против берлинского Униона (2:2).

Интересным фактом является то, что Серу Гирасси, находящийся на втором месте в рейтинге лучших бомбардиров Бундеслиги за аналогичный период, забил 54 гола, что на 21 меньше, чем у Кейна.

Игроки, которые расположены на 3-5 местах, забили всего 33 гола!

Лучшие бомбардиры Бундеслиги, начиная с сезона 2023/24

  • 75 – Гарри Кейн (Бавария)
  • 54 – Серу Гирасси (Штутгарт, Боруссия Дортмунд)
  • 33 – Патрик Шик (Байер)
  • 33 – Луис Опенда (РБ Лейпциг)
  • 33 – Эрмедин Демирович (Аугсбург, Штутгарт)
Бундеслига Бавария статистика чемпионат Германии по футболу Унион Берлин Унион Берлин - Бавария Гарри Кейн Серу Гирасси
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
