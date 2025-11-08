Кейн за 3 сезона в Бундеслиге опережает преследователей на 21 гол

Гарри Кейн с момента своего дебюта за Баварию забил уже 75 голов в Бундеслиге, что больше, чем любой другой игрок лиги по меньшей мере на 21 гол.

Для того чтобы забить такое количество мячей, англичанину понадобилось 73 матча.

Свой 75-й гол в чемпионате Германии Кейн забил в матче 10 тура, в котором помог своей команде избежать поражения против берлинского Униона (2:2).

Интересным фактом является то, что Серу Гирасси, находящийся на втором месте в рейтинге лучших бомбардиров Бундеслиги за аналогичный период, забил 54 гола, что на 21 меньше, чем у Кейна.

Игроки, которые расположены на 3-5 местах, забили всего 33 гола!

Лучшие бомбардиры Бундеслиги, начиная с сезона 2023/24

75 – Гарри Кейн (Бавария)

54 – Серу Гирасси (Штутгарт, Боруссия Дортмунд)

33 – Патрик Шик (Байер)

33 – Луис Опенда (РБ Лейпциг)

33 – Эрмедин Демирович (Аугсбург, Штутгарт)