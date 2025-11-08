Матч, который стоит забыть. Легионер сборной Украины был удален с поля
Богдан Попов досрочно завершил матч за Эмполи
Нападающий юношеской сборной Украины Богдан Попов вышел в стартовом составе итальянского «Эмполи» на матч 12-го тура Серии B против «Катандзаро».
Украинский футболист не доиграл поединок до конца – на 31-й минуте он получил желтую карточку, а уже на 41-й был во второй раз предупрежден и покинул поле, оставив свою команду в меньшинстве.
Несмотря на удаление Попова, «Эмполи» удалось удержать победу – матч завершился со счетом 1:0.
После этой игры «Эмполи» занимает 13-е место в турнирной таблице Серии B, имея в активе 14 очков.
Серия В. 12-й тур, 8 ноября.
Эмполи – Катандзаро – 1:0
Гол: Шпенди, 59 (п).
Удаление: Попов, 44.
