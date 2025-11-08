Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
08 ноября 2025, 19:42 | Обновлено 08 ноября 2025, 20:05
Матч, который стоит забыть. Легионер сборной Украины был удален с поля

Богдан Попов досрочно завершил матч за Эмполи

08 ноября 2025, 19:42 | Обновлено 08 ноября 2025, 20:05
Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Попов

Нападающий юношеской сборной Украины Богдан Попов вышел в стартовом составе итальянского «Эмполи» на матч 12-го тура Серии B против «Катандзаро».

Украинский футболист не доиграл поединок до конца – на 31-й минуте он получил желтую карточку, а уже на 41-й был во второй раз предупрежден и покинул поле, оставив свою команду в меньшинстве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Несмотря на удаление Попова, «Эмполи» удалось удержать победу – матч завершился со счетом 1:0.

После этой игры «Эмполи» занимает 13-е место в турнирной таблице Серии B, имея в активе 14 очков.

Серия В. 12-й тур, 8 ноября.

Эмполи – Катандзаро – 1:0
Гол: Шпенди, 59 (п).

Удаление: Попов, 44.

По теме:
Карпаты – Кривбасс – 1:0. Красная для Кемкина и мяч Бруниньо. Видео гола
Парма – Милан. Прогноз и анонс на матч емпионата Италии
ВИДЕО. За что голкипер Кривбасса получил красную в матче УПЛ против Карпат
Катандзаро Эмполи Серия B чемпионат Италии по футболу Богдан Попов удаление (красная карточка)
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
