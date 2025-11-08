Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Жироны: «Вы бы видели их в раздевалке. А Цыганков – это топ»
Испания
08 ноября 2025, 20:24 | Обновлено 08 ноября 2025, 20:30
1444
0

Тренер Жироны: «Вы бы видели их в раздевалке. А Цыганков – это топ»

Мичел похвалил всю команду и отдельно – украинца

08 ноября 2025, 20:24 | Обновлено 08 ноября 2025, 20:30
1444
0
Тренер Жироны: «Вы бы видели их в раздевалке. А Цыганков – это топ»
Getty Images/Global Images Ukraine

Жирона в матче чемпионата Испании обыграла Алавес со счетом 1:0, а тренер Мичел отметил радость игроков своей команды, а также игру Виктора Цыганкова, который забил победный мяч.

«Это только одна победа, но это очень важная победа, учитывая ситуацию в таблице. Вы бы видели радость игроков в раздевалке. Большой груз свалился с их плеч. Меня радует, что футболисты остаются вместе – как в минуты поражений, так и в нынешние минуты побед. Мы еще ничего не сделали, однако это важнейшие три очка».

«Гол Цыганкова? Моя команда лучше всего выглядит в те моменты, когда атакует. А Виктор – топ-игрок во время наших атак, чрезвычайно важный элемент у ворот соперника. У него есть невероятные качества», – считает Мичел.

Жирона одержала вторую в сезоне Ла Лиги победу и с 10 очками идет 16-й.

По теме:
Мичел оценил победу Жирона и гол Цыганкова, который все решил
Известны оценки Ваната и Цыганкова после победы Жироны в матче чемпионата
ВИДЕО. Он снова сделал это. Как Цыганков отпраздновал победный гол
Жирона Ла Лига Виктор Цыганков Мичел (Мигель Анхель Санчес)
Иван Зинченко Источник: AS
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Теннис | 08 ноября 2025, 06:01 13
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals

Три гола в конце матча. Драматичная битва Тоттенхэма и МЮ
Футбол | 08 ноября 2025, 16:45 4
Три гола в конце матча. Драматичная битва Тоттенхэма и МЮ
Три гола в конце матча. Драматичная битва Тоттенхэма и МЮ

Мбемо снова забил, но этого не хватило для успеха МЮ

Безумие. ПСЖ предложил 150 млн евро за игрока из нетоповой лиги
Футбол | 07.11.2025, 21:20
Безумие. ПСЖ предложил 150 млн евро за игрока из нетоповой лиги
Безумие. ПСЖ предложил 150 млн евро за игрока из нетоповой лиги
КВАРЦЯНЫЙ: «Этого форварда уже потеряли. Он бы помог сборной Украины»
Футбол | 07.11.2025, 21:07
КВАРЦЯНЫЙ: «Этого форварда уже потеряли. Он бы помог сборной Украины»
КВАРЦЯНЫЙ: «Этого форварда уже потеряли. Он бы помог сборной Украины»
Атлетико – Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 08.11.2025, 19:01
Атлетико – Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Атлетико – Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
07.11.2025, 06:42 5
Бокс
Менеджер Усика: «Он не будет драться с ним ни при каких обстоятельствах»
Менеджер Усика: «Он не будет драться с ним ни при каких обстоятельствах»
07.11.2025, 02:12
Бокс
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
08.11.2025, 08:34 1
Футбол
Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола
Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола
06.11.2025, 23:46 2
Футбол
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
06.11.2025, 23:56 149
Футбол
«Без колебаний». Красюк может стать промоутером легенды бокса из Украины
«Без колебаний». Красюк может стать промоутером легенды бокса из Украины
07.11.2025, 04:02
Бокс
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
07.11.2025, 06:23 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем