Тренер Жироны: «Вы бы видели их в раздевалке. А Цыганков – это топ»
Мичел похвалил всю команду и отдельно – украинца
Жирона в матче чемпионата Испании обыграла Алавес со счетом 1:0, а тренер Мичел отметил радость игроков своей команды, а также игру Виктора Цыганкова, который забил победный мяч.
«Это только одна победа, но это очень важная победа, учитывая ситуацию в таблице. Вы бы видели радость игроков в раздевалке. Большой груз свалился с их плеч. Меня радует, что футболисты остаются вместе – как в минуты поражений, так и в нынешние минуты побед. Мы еще ничего не сделали, однако это важнейшие три очка».
«Гол Цыганкова? Моя команда лучше всего выглядит в те моменты, когда атакует. А Виктор – топ-игрок во время наших атак, чрезвычайно важный элемент у ворот соперника. У него есть невероятные качества», – считает Мичел.
Жирона одержала вторую в сезоне Ла Лиги победу и с 10 очками идет 16-й.
