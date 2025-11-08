Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Известны оценки Ваната и Цыганкова после победы Жироны в матче чемпионата
Испания
08 ноября 2025, 17:35 | Обновлено 08 ноября 2025, 17:37
Известны оценки Ваната и Цыганкова после победы Жироны в матче чемпионата

Вингер сборной Украны провел на поле 85 минут и записал на свой счет забитый мяч

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В субботу, 8 ноября, в матче 12-го тура испанской Ла Лиги сыграли «Жирона» и «Алавес». Каталонский клуб победил соперника с минимальным счетом 1:0.

В стартовом составе хозяев вышли два игрока сборной Украины – Виктор Цыганков провел на поле 85 минут и стал одним из главных героев противостояния, забив гол в первом тайме. Форвард Владислав Ванат не сумел отличиться результативными действиями и покинул поле на 71-й минуте.

Аналитический портал Sofascore опубликовал оценки игроков после завершения поединка. Цыганков получил за свое выступление 8,2 балла – это второй показатель в команде. Ванат получил самую низкую оценку в составе обеих команд среди футболистов, которые вышли в старте (6,1).

Лучшим футболистом встречи стал голкипер «Жироны» Пауло Гассанига, который неоднократно спасал своих одноклубников от пропущенных мячей.

Оценки игроков в матче чемпионата Испании Жирона Алавес

чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона Алавес Владислав Ванат Виктор Цыганков SofaScore оценки
Николай Тытюк
Artem_Ponomar
ну Ванат дійсно не найкращий матч провів
Алексей Рудь
А шо Судаков в Жироні робить?
514839
Адміни, годі палити махру - якого Судакова? Може ще й оцінки Миколенка та Ярмолюка за цей матч наведете?))
Iigor6583
Цей футбольор ванат такий собі, для колгоспу 'червоне дишло", ні швидкості, ні техніка, але дуже пихатий. В динамо є також такий пихатий фрукт-бражко. Тихоходи кривоногі, а носять себе 'звьоздами"...
 
