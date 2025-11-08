Известны оценки Ваната и Цыганкова после победы Жироны в матче чемпионата

В субботу, 8 ноября, в матче 12-го тура испанской Ла Лиги сыграли «Жирона» и «Алавес». Каталонский клуб победил соперника с минимальным счетом 1:0.

В стартовом составе хозяев вышли два игрока сборной Украины – Виктор Цыганков провел на поле 85 минут и стал одним из главных героев противостояния, забив гол в первом тайме. Форвард Владислав Ванат не сумел отличиться результативными действиями и покинул поле на 71-й минуте.

Аналитический портал Sofascore опубликовал оценки игроков после завершения поединка. Цыганков получил за свое выступление 8,2 балла – это второй показатель в команде. Ванат получил самую низкую оценку в составе обеих команд среди футболистов, которые вышли в старте (6,1).

Лучшим футболистом встречи стал голкипер «Жироны» Пауло Гассанига, который неоднократно спасал своих одноклубников от пропущенных мячей.

Оценки игроков в матче чемпионата Испании Жирона – Алавес