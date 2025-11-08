Новак Джокович – Лоренцо Музетти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 ноября состоится финальный матч на турнире АТР 250 в Афинах (Греция).

Трофей соревнований разыграют Новак Джокович (Сербия, ATP 5) и Лоренцо Музетти (Италия, ATP 9). Встреча начнется ориентировочно в 17:00 по Киеву.

Джокович и Музетти проведут десятое очное противостояние. Счет 9:1 в пользу Ноле.

Лоренцо нужно становиться чемпионом в Афинах, чтобы квалифицироваться на Итоговый турнир.