Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
08 ноября 2025, 15:26
0

Новак Джокович – Лоренцо Музетти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире АТР 250 в Афинах

Новак Джокович – Лоренцо Музетти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

8 ноября состоится финальный матч на турнире АТР 250 в Афинах (Греция).

Трофей соревнований разыграют Новак Джокович (Сербия, ATP 5) и Лоренцо Музетти (Италия, ATP 9). Встреча начнется ориентировочно в 17:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Джокович и Музетти проведут десятое очное противостояние. Счет 9:1 в пользу Ноле.

Лоренцо нужно становиться чемпионом в Афинах, чтобы квалифицироваться на Итоговый турнир.

📺 Видеотрансляция
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
