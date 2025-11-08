ATP08 ноября 2025, 15:26 | Обновлено 08 ноября 2025, 15:32
Новак Джокович – Лоренцо Музетти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире АТР 250 в Афинах
8 ноября состоится финальный матч на турнире АТР 250 в Афинах (Греция).
Трофей соревнований разыграют Новак Джокович (Сербия, ATP 5) и Лоренцо Музетти (Италия, ATP 9). Встреча начнется ориентировочно в 17:00 по Киеву.
Джокович и Музетти проведут десятое очное противостояние. Счет 9:1 в пользу Ноле.
Лоренцо нужно становиться чемпионом в Афинах, чтобы квалифицироваться на Итоговый турнир.
|
