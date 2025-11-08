Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
08 ноября 2025, 14:12 | Обновлено 08 ноября 2025, 14:14
Названы стартовые составы на суперматч между Тоттенхэмом и МЮ

8 ноября в 14:30 пройдет матч 11-го тура Английской Премьер-лиги

Названы стартовые составы на суперматч между Тоттенхэмом и МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine

8 ноября в 14:30 пройдет матч 11-го тура Английской Премьер-лиги.

Тоттенхэм принимает Манчестер Юнайтед в Лондоне на домашнем стадионе Тоттенхэм.

Обе команды набрали по 17 очков и делят 6–8 места в турнирной таблице

Лидеры АПЛ: Арсенал (25 очков), Ман Сити (19), Ливерпуль, Сандерленд, Борнмут (по 18), Тоттенхэм, Челси, Ман Юнайтед (по 17).

Стартовые составы на суперматч между Тоттенхэмом и МЮ

Манчестер Юнайтед Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед стартовые составы
