Названы стартовые составы на суперматч между Тоттенхэмом и МЮ
8 ноября в 14:30 пройдет матч 11-го тура Английской Премьер-лиги
8 ноября в 14:30 пройдет матч 11-го тура Английской Премьер-лиги.
Тоттенхэм принимает Манчестер Юнайтед в Лондоне на домашнем стадионе Тоттенхэм.
Обе команды набрали по 17 очков и делят 6–8 места в турнирной таблице
Лидеры АПЛ: Арсенал (25 очков), Ман Сити (19), Ливерпуль, Сандерленд, Борнмут (по 18), Тоттенхэм, Челси, Ман Юнайтед (по 17).
Стартовые составы на суперматч между Тоттенхэмом и МЮ
