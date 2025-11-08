ОФИЦИАЛЬНО. Дюбуа объявил о завершении карьеры: «Никогда не забуду»

Бывший защитник национальной сборной Франции Лео Дюбуа официально объявил о завершении профессиональной карьеры в 31 год, написав сообщение на своей странице в Instagram.

«Мне удалось воплощать свои ценности на поле, ступать на самые красивые газоны, защищать яркие цвета, делить раздевалку с невероятными людьми и талантами.

Футбол дал мне все. Он научил меня дисциплине, настойчивости, стойкости и преодолению себя. Он также подарил невероятные эмоции, которые я никогда не забуду», – сказал Дюбуа.

На протяжении карьеры Дюбуа играл за: Нант, Лион, Галатасарай, Истанбул и Эюпспор. Также в активе Лео 13 матчей за сборную Франции.