Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Дюбуа объявил о завершении карьеры: «Никогда не забуду»
Франция
08 ноября 2025, 13:51 |
954
0

ОФИЦИАЛЬНО. Дюбуа объявил о завершении карьеры: «Никогда не забуду»

Бывший защитник сборной Франции Лео Дюбуа попрощался с профессиональным футболом

08 ноября 2025, 13:51 |
954
0
ОФИЦИАЛЬНО. Дюбуа объявил о завершении карьеры: «Никогда не забуду»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лео Дюбуа

Бывший защитник национальной сборной Франции Лео Дюбуа официально объявил о завершении профессиональной карьеры в 31 год, написав сообщение на своей странице в Instagram.

«Мне удалось воплощать свои ценности на поле, ступать на самые красивые газоны, защищать яркие цвета, делить раздевалку с невероятными людьми и талантами.

Футбол дал мне все. Он научил меня дисциплине, настойчивости, стойкости и преодолению себя. Он также подарил невероятные эмоции, которые я никогда не забуду», – сказал Дюбуа.

На протяжении карьеры Дюбуа играл за: Нант, Лион, Галатасарай, Истанбул и Эюпспор. Также в активе Лео 13 матчей за сборную Франции.

По теме:
Месси выступил с заявлением о возможном завершении карьеры
Дешам хотел бы избежать матча со сборной Украины 13 ноября. Есть причина
Франция определилась с заявкой на матчи против Украины и Азербайджана
сборная Франции по футболу завершение карьеры
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роман ГРИГОРЧУК: «В Лиге чемпионов играют Кайрат, Пафос... Вдумайтесь»
Футбол | 07 ноября 2025, 18:31 8
Роман ГРИГОРЧУК: «В Лиге чемпионов играют Кайрат, Пафос... Вдумайтесь»
Роман ГРИГОРЧУК: «В Лиге чемпионов играют Кайрат, Пафос... Вдумайтесь»

Специалист, эксклюзивно для Sport.ua, оценил победу Динамо над Зриньски

Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 07 ноября 2025, 13:11 0
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Сразу два громкие матчи в АПЛ и серии А, мадридское дерби, экзамен для ПСЖ

Эспаньол – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 08.11.2025, 12:51
Эспаньол – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Эспаньол – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Источник: Судаков не скрывает своего недовольства ситуацией в Бенфике
Футбол | 08.11.2025, 09:02
Источник: Судаков не скрывает своего недовольства ситуацией в Бенфике
Источник: Судаков не скрывает своего недовольства ситуацией в Бенфике
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
Футбол | 08.11.2025, 07:02
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Мы не можем позволить, чтобы это произошло в боксе»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Мы не можем позволить, чтобы это произошло в боксе»
07.11.2025, 04:42 1
Бокс
Военнослужащий ВСУ выразил соболезнования Анатолию Тимощуку
Военнослужащий ВСУ выразил соболезнования Анатолию Тимощуку
07.11.2025, 07:02 7
Футбол
«Без колебаний». Красюк может стать промоутером легенды бокса из Украины
«Без колебаний». Красюк может стать промоутером легенды бокса из Украины
07.11.2025, 04:02
Бокс
Динамо – Зриньски – 6:0. Разгром в Люблине. Видео голов и обзор матча
Динамо – Зриньски – 6:0. Разгром в Люблине. Видео голов и обзор матча
07.11.2025, 00:40
Футбол
Бывший футболист сборной после проблем с ТЦК покинул Украину
Бывший футболист сборной после проблем с ТЦК покинул Украину
07.11.2025, 07:33 13
Футбол
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
08.11.2025, 06:01 13
Теннис
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
07.11.2025, 08:06 3
Футбол
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
07.11.2025, 01:32 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем