Вторая лига. 17-й тур. 8 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 ноября видеотрансляции матчей 17-го тура Второй лиги
08 ноября 2025, 14:30 |
104
0
7 ноября проходят матчи 17-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 17-й тур, 7 ноября 2025
- 12:00. Лесное – Скала 1911 Стрый
- 12:45. Вильхивцы – Реал Фарма Одесса
- 13:15. Диназ Вышгород – Черноморец-2 Одесса
- 13:45. Левый Берег-2 Киев – Ребел Киев
- 14:30. Куликов-Белка – Полесье-2 Житомир
Турнирная таблица
