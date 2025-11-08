Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вторая лига. 17-й тур. 8 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вторая лига
Левый Берег-2
08.11.2025 13:45 – перерыв 0 : 0
Ребел Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
08 ноября 2025, 14:30 |
104
0

Вторая лига. 17-й тур. 8 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 ноября видеотрансляции матчей 17-го тура Второй лиги

08 ноября 2025, 14:30 |
104
0
Вторая лига. 17-й тур. 8 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

7 ноября проходят матчи 17-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 17-й тур, 7 ноября 2025

  • 12:00. Лесное – Скала 1911 Стрый
  • 12:45. Вильхивцы – Реал Фарма Одесса
  • 13:15. Диназ Вышгород – Черноморец-2 Одесса
  • 13:45. Левый Берег-2 Киев – Ребел Киев
  • 14:30. Куликов-Белка – Полесье-2 Житомир

Турнирная таблица

12:00. Лесное – Скала 1911 Стрый

12:45. Вильхивцы – Реал Фарма Одесса

13:15. Диназ Вышгород – Черноморец-2 Одесса

13:45. Левый Берег-2 Киев – Ребел Киев

14:30. Куликов-Белка – Полесье-2 Житомир

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Рух
Форвард Динамо готов покинуть команду, чтобы иметь игровую практику
Первая лига. 15-й тур. 8 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины смотреть онлайн Лесное Скала 1911 Стрый Вильхивцы Реал Фарма Одесса Диназ Вышгород Черноморец-2 Одесса Левый Берег-2 Киев Ребел Киев Куликов-Белка Полесье-2 Житомир
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
Футбол | 08 ноября 2025, 08:34 0
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»

Андрей Николаевич о строительстве нового стадиона в Милане

Ребров довызвал двух игроков, ассист Степанова, камбек хоккейной сборной
Футбол | 08 ноября 2025, 12:39 0
Ребров довызвал двух игроков, ассист Степанова, камбек хоккейной сборной
Ребров довызвал двух игроков, ассист Степанова, камбек хоккейной сборной

Главные новости за 7 ноября на Sport.ua

Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Теннис | 08.11.2025, 06:01
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
ФОТО. Жена Забарного впечатлила новым фотосетом. Это огонь
Футбол | 08.11.2025, 09:23
ФОТО. Жена Забарного впечатлила новым фотосетом. Это огонь
ФОТО. Жена Забарного впечатлила новым фотосетом. Это огонь
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Футбол | 08.11.2025, 08:03
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
06.11.2025, 23:56 149
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»
Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»
08.11.2025, 00:17
Бокс
Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола
Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола
06.11.2025, 23:46 2
Футбол
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
07.11.2025, 06:23 18
Футбол
Александр КРАСЮК: «Я понимал, что этот боксер может победить Усика»
Александр КРАСЮК: «Я понимал, что этот боксер может победить Усика»
06.11.2025, 08:33
Бокс
«Без колебаний». Красюк может стать промоутером легенды бокса из Украины
«Без колебаний». Красюк может стать промоутером легенды бокса из Украины
07.11.2025, 04:02
Бокс
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
08.11.2025, 07:02 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем