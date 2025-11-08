Лидеры группы А сыграли вничью. Результаты матчей 17-го тура Второй лиги
«Куликов-Белка» и «Полесье-2» сильнейшего не определили
В субботу, 8 ноября, во Второй лиге состоялись матчи 17-го тура. Команды групп А и Б провели пять поединков.
В группе А встретились лидеры. Матч «Куликов-Белка» – «Полесье-2» завершился вничью 1:1.
Вторую победу в сезоне одержал «Диназ». Команда из Вышгорода со счетом 2:0 обыграла «Черноморец-2».
Вторая лига. 17-й тур, 8 ноября
ФК Лесное – Скала 1911 – 4:1
Голы: Волошин, 9, 18, 79, Калинин, 35 – Лисовик, 4
Вильхивцы – Реал Фарма – 3:1
Голы: Шестаков, 36, Гаврилюк, 50, Цуркан, 67 – Скрипник, 57
Куликов-Белка – Полесье-2 – 1:1
Голы: Волков, 52 – Панчишин, 50
Диназ – Черноморец-2 – 2:0
Голы: Бобита, 28, 45
Левый Берег-2 – Ребел – 0:0
Видеозаписи матчей
ФК Лесное – Скала 1911
Вильхивцы – Реал Фарма
Куликов-Белка – Полесье-2
Диназ – Черноморец-2
Левый Берег-2 – Ребел
