Лидеры группы А сыграли вничью. Результаты матчей 17-го тура Второй лиги

В субботу, 8 ноября, во Второй лиге состоялись матчи 17-го тура. Команды групп А и Б провели пять поединков.

В группе А встретились лидеры. Матч «Куликов-Белка» – «Полесье-2» завершился вничью 1:1.

Вторую победу в сезоне одержал «Диназ». Команда из Вышгорода со счетом 2:0 обыграла «Черноморец-2».

Вторая лига. 17-й тур, 8 ноября

ФК Лесное – Скала 1911 – 4:1

Голы: Волошин, 9, 18, 79, Калинин, 35 – Лисовик, 4

Вильхивцы – Реал Фарма – 3:1

Голы: Шестаков, 36, Гаврилюк, 50, Цуркан, 67 – Скрипник, 57

Куликов-Белка – Полесье-2 – 1:1

Голы: Волков, 52 – Панчишин, 50

Диназ – Черноморец-2 – 2:0

Голы: Бобита, 28, 45

Левый Берег-2 – Ребел – 0:0

Видеозаписи матчей

ФК Лесное – Скала 1911

Вильхивцы – Реал Фарма

Куликов-Белка – Полесье-2

Диназ – Черноморец-2

Левый Берег-2 – Ребел