Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидеры группы А сыграли вничью. Результаты матчей 17-го тура Второй лиги
Вторая лига
Левый Берег-2
08.11.2025 13:45 – FT 0 : 0
Ребел Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
08 ноября 2025, 17:08 |
114
0

Лидеры группы А сыграли вничью. Результаты матчей 17-го тура Второй лиги

«Куликов-Белка» и «Полесье-2» сильнейшего не определили

08 ноября 2025, 17:08 |
114
0
Лидеры группы А сыграли вничью. Результаты матчей 17-го тура Второй лиги
ФК Куликов-Белка

В субботу, 8 ноября, во Второй лиге состоялись матчи 17-го тура. Команды групп А и Б провели пять поединков.

В группе А встретились лидеры. Матч «Куликов-Белка» – «Полесье-2» завершился вничью 1:1.

Вторую победу в сезоне одержал «Диназ». Команда из Вышгорода со счетом 2:0 обыграла «Черноморец-2».

Вторая лига. 17-й тур, 8 ноября

ФК Лесное – Скала 1911 – 4:1

Голы: Волошин, 9, 18, 79, Калинин, 35 – Лисовик, 4

Вильхивцы – Реал Фарма – 3:1

Голы: Шестаков, 36, Гаврилюк, 50, Цуркан, 67 – Скрипник, 57

Куликов-Белка – Полесье-2 – 1:1

Голы: Волков, 52 – Панчишин, 50

Диназ – Черноморец-2 – 2:0

Голы: Бобита, 28, 45

Левый Берег-2 – Ребел – 0:0

Видеозаписи матчей

ФК Лесное – Скала 1911

Вильхивцы – Реал Фарма

Куликов-Белка – Полесье-2

Диназ – Черноморец-2

Левый Берег-2 – Ребел

По теме:
Несчастный случай. Верес переиграл Рух
Карпаты и Кривбасс определили стартовые составы на матч 12-го тура УПЛ
Верес – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Лесное Скала 1911 Стрый Вильхивцы Реал Фарма Одесса Куликов-Белка Полесье-2 Житомир Диназ Вышгород Черноморец-2 Одесса Левый Берег-2 Киев Ребел Киев
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Три гола в конце матча. Драматичная битва Тоттенхэма и МЮ
Футбол | 08 ноября 2025, 16:45 3
Три гола в конце матча. Драматичная битва Тоттенхэма и МЮ
Три гола в конце матча. Драматичная битва Тоттенхэма и МЮ

Мбемо снова забил, но этого не хватило для успеха МЮ

Глейкер Мендоса: ключевые факты об одном из открытий сезона-2025/26 в УПЛ
Футбол | 08 ноября 2025, 11:01 6
Глейкер Мендоса: ключевые факты об одном из открытий сезона-2025/26 в УПЛ
Глейкер Мендоса: ключевые факты об одном из открытий сезона-2025/26 в УПЛ

Sport.ua предлагает чуть лучше познакомиться с венесуэльским легионером «Кривбасса»

КВАРЦЯНЫЙ: «Этого форварда уже потеряли. Он бы помог сборной Украины»
Футбол | 07.11.2025, 21:07
КВАРЦЯНЫЙ: «Этого форварда уже потеряли. Он бы помог сборной Украины»
КВАРЦЯНЫЙ: «Этого форварда уже потеряли. Он бы помог сборной Украины»
Роман ГРИГОРЧУК: «В Лиге чемпионов играют Кайрат, Пафос... Вдумайтесь»
Футбол | 07.11.2025, 18:31
Роман ГРИГОРЧУК: «В Лиге чемпионов играют Кайрат, Пафос... Вдумайтесь»
Роман ГРИГОРЧУК: «В Лиге чемпионов играют Кайрат, Пафос... Вдумайтесь»
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
Футбол | 08.11.2025, 07:02
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
МАРКЕВИЧ: «Из этого игрока Динамо может быть серьезный футболист»
МАРКЕВИЧ: «Из этого игрока Динамо может быть серьезный футболист»
07.11.2025, 08:33
Футбол
Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
07.11.2025, 06:42 5
Бокс
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
08.11.2025, 08:03 10
Футбол
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
07.11.2025, 06:47 11
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Мы не можем позволить, чтобы это произошло в боксе»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Мы не можем позволить, чтобы это произошло в боксе»
07.11.2025, 04:42 1
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»
Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»
08.11.2025, 00:17
Бокс
Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола
Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола
06.11.2025, 23:46 2
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
07.11.2025, 08:06 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем