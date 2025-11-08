Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Польше восхищаются украинским легионером, который стал ключевым игроком
Польша
08 ноября 2025, 12:41 | Обновлено 08 ноября 2025, 12:48
В Польше восхищаются украинским легионером, который стал ключевым игроком

«Гурник» Забже и вингер Максим Хлань продолжают лидировать в Экстраклассе

Instagram. Максим Хлань

Известный польский журналист Пётр Слонка остался доволен игрой украинского футболиста Максима Хланя, который выступает в составе «Гурника» Забже.

«Хлань – уже звезда в Экстраклассе. Он присоединился к очень требовательному клубу с очень требовательным тренером, и, несмотря на то, что пропустил тренировочный сбор, почти сразу пробился в стартовый состав. Через мгновение он стал ключевым игроком.

У «Гурника» есть деньги, есть идея на будущее. Они возглавляют Экстраклассу, а бывший игрок «Лехии» сейчас является ключевым футболистом в составе. Он дал команде и продолжает давать больше, чем опытные игроки других польских клубов», – рассказал Слонка.

Хлань перебрался в «Гурник» во время летнего трансферного окна из «Лехии» Гданьск на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 22-летний вингер провел девять матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

«Гурник» набрал 29 баллов и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Польши.

чемпионат Польши по футболу Гурник Забже Максим Хлань Петр Слонка
Николай Тытюк Источник: Telegram
