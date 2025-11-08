В Польше восхищаются украинским легионером, который стал ключевым игроком
«Гурник» Забже и вингер Максим Хлань продолжают лидировать в Экстраклассе
Известный польский журналист Пётр Слонка остался доволен игрой украинского футболиста Максима Хланя, который выступает в составе «Гурника» Забже.
«Хлань – уже звезда в Экстраклассе. Он присоединился к очень требовательному клубу с очень требовательным тренером, и, несмотря на то, что пропустил тренировочный сбор, почти сразу пробился в стартовый состав. Через мгновение он стал ключевым игроком.
У «Гурника» есть деньги, есть идея на будущее. Они возглавляют Экстраклассу, а бывший игрок «Лехии» сейчас является ключевым футболистом в составе. Он дал команде и продолжает давать больше, чем опытные игроки других польских клубов», – рассказал Слонка.
Хлань перебрался в «Гурник» во время летнего трансферного окна из «Лехии» Гданьск на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 22-летний вингер провел девять матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.
«Гурник» набрал 29 баллов и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Польши.
