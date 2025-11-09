Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
09 ноября 2025, 11:48 | Обновлено 09 ноября 2025, 12:00
Где смотреть матч 12-го тура чемпионата Украины Динамо – ЛНЗ

Поединок Премьер-лиги состоится 9 ноября в 15:30 по киевскому времени

9 ноября состоится поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Динамо» Киев и ЛНЗ Черкассы.

Местом проведения матча станет «стадион имени Валерия Лобановского» в Киеве.

Главным судьей назначен Николай Балакин, начало игры – в 15:30.

Обе команды имеют по 20 зачетных баллов в турнирной таблице, однако «Динамо» пока второе, а ЛНЗ – третье.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале 2+2, который доступен на платформах MEGOGO и Киевстар ТБ.

Также будет доступна онлайн трансляция на Ютуб-канале киевского «Динамо».

Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
