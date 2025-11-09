Где смотреть матч 12-го тура чемпионата Украины Динамо – ЛНЗ

9 ноября состоится поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Динамо» Киев и ЛНЗ Черкассы.

Местом проведения матча станет «стадион имени Валерия Лобановского» в Киеве.

Главным судьей назначен Николай Балакин, начало игры – в 15:30.

Обе команды имеют по 20 зачетных баллов в турнирной таблице, однако «Динамо» пока второе, а ЛНЗ – третье.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале 2+2, который доступен на платформах MEGOGO и Киевстар ТБ.

Также будет доступна онлайн трансляция на Ютуб-канале киевского «Динамо».

