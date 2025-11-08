Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Судаков избежал дисквалификации после матча чемпионата Португалии
Португалия
Судаков избежал дисквалификации после матча чемпионата Португалии

Дуарте Гомеш объяснил, почему полузащитник «Бенфики» получил желтую, а не красную карточку

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Бывший судья, а ныне технический директор судейского комитета Португальской федерации футбола Дуарте Гомеш прокомментировал инцидент, который произошел в матче десятого тура.

На 45+1 минуте поединка «Витория Гимараеш» – «Бенфика» (0:3) полузащитник «орлов» Георгий Судаков нарушил правила и получил желтую карточку, хотя соперник требовал удалить игрока сборной Украины.

«Споры, вызванные этим инцидентом, понятны. Это был очень жёсткий подкат от Судакова. В этом нарушении есть некоторые элементы, которые могли бы повлечь за собою удаление украинца.

Этот подкат имеет опасный контакт, но есть смягчающие обстоятельства, которая оправдывают тот фактор, что Георгий получил всего лишь желтую. Это правильное решение главного арбитра.

Судаков в этом эпизоде теряет первоначальный контроль над мячом и пытается вернуть его, прилагая чрезмерную силу. Полузащитник и игрок команды «В. Гимараеш» крепко стояли ногами на земле, поэтому судья принял решение о наказании, руководствуясь критериями.

В случае сомнений решение принимается в сторону меньшего наказания. То есть, между жёлтой и красной карточкой в таких эпизодах даётся жёлтая карточка», – сообщил Дуарте.

Гомеш подтвердил, что арбитр сделал правильное решение и сообщил, что в случае красной карточки Судакову грозила бы дисквалификация (один или несколько матчей), но украинец сумел ее избежать.

ВИДЕО. Нарушение со стороны Судакова, которое было наказано желтой

По теме:
Источник: Судаков не скрывает своего недовольства ситуацией в Бенфике
МОУРИНЬО: «Мы не просили Судакова это делать, поэтому я принял решение»
В Португалии сыгран яркий матч с 7 голами. Развязка наступила на 86-й мин
