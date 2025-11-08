Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Карпаты – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Карпаты Львов
08.11.2025 18:00 - : -
Кривбасс
Украина. Премьер лига
08 ноября 2025, 07:28 | Обновлено 08 ноября 2025, 07:29
Карпаты – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 12-го тура УПЛ 8 ноября в 18:00 по Киеву

Коллаж Sport.ua

8 ноября состоится матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26 между командами Карпаты Львов и Кривбасс Кривой Рог.

Коллективы сыграют на стадионе «Украина» во Львове. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За 11 поединков Карпаты сумели набрать 15 очков. В активе у Кривбасса 20 пунктов.

В прошлом сезоне Карпаты и Кривбасс обменялись победами в чемпионате Украины – 3:0 в пользу львовского клуба во втором туре и 2:0 в пользу криворожского в 17-м.

Наставником Карпат является Владислав Лупашко. Кривбасс тренирует Патрик ван Леувен.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Карпаты – Кривбасс
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
