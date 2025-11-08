Карпаты – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 12-го тура УПЛ 8 ноября в 18:00 по Киеву
8 ноября состоится матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26 между командами Карпаты Львов и Кривбасс Кривой Рог.
Коллективы сыграют на стадионе «Украина» во Львове. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
За 11 поединков Карпаты сумели набрать 15 очков. В активе у Кривбасса 20 пунктов.
В прошлом сезоне Карпаты и Кривбасс обменялись победами в чемпионате Украины – 3:0 в пользу львовского клуба во втором туре и 2:0 в пользу криворожского в 17-м.
Наставником Карпат является Владислав Лупашко. Кривбасс тренирует Патрик ван Леувен.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.
