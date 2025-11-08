Стала известна финальная пара WTA Finals 2025. Статистика личных встреч

На Итоговом турнире WTA 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) определена финальная пара.

Трофей заключительных соревнований года разыграют Арина Соболенко (WTA 1) и Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 6).

В полуфинале Соболенко обыграла Аманду Анисимову, а Рыбакина справилась с Джессикой Пегулой.

Соболенко проведет второй финальный поединок на WTA Finals в карьере. В 2022 году она уступила Каролин Гарсии. Рыбакина впервые сыграет в финале Итогового.

У обоих теннисисток по четыре победы на этом Итоговом турнире – три выигранных матча на групповом этапе и виктория в полуфинале.

Ранее Соболенко и Рыбакина играли между собой 13 раз. Счет 8:5 в пользу Арины. В 2025 году соперницы пересекались трижды – две победы у Соболенко.

В финалах счет 2:1 в пользу Елены. Рыбакина выиграла трофеи Индиан-Уэллс-2023 и Брисбена-2024 в очных противостояниях у Соболенко, и проиграла титул Australian Open 2023.

Финал WTA Finals 2025 состоится 8 ноября и начнется в 18:00 по Киеву. Победительница получит чек в 5 миллионов и 235 тысяч долларов – рекордные призовые в теннисе.

Итоговый турнир WTA 2025. 1/2 финала

17:00. Джессика Пегула – Елена Рыбакина – 6:4, 4:6, 3:6

Джессика Пегула – Елена Рыбакина – 6:4, 4:6, 3:6 18:30. Арина Соболенко – Аманда Анисимова – 6:3, 3:6, 6:3

