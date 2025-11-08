Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стала известна финальная пара WTA Finals 2025. Статистика личных встреч
WTA
08 ноября 2025, 05:40 |
797
0

Стала известна финальная пара WTA Finals 2025. Статистика личных встреч

Трофей в Эр-Рияде разыграют Арина Соболенко и Елена Рыбакина

08 ноября 2025, 05:40 |
797
0
Стала известна финальная пара WTA Finals 2025. Статистика личных встреч
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко и Елена Рыбакина

На Итоговом турнире WTA 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) определена финальная пара.

Трофей заключительных соревнований года разыграют Арина Соболенко (WTA 1) и Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 6).

В полуфинале Соболенко обыграла Аманду Анисимову, а Рыбакина справилась с Джессикой Пегулой.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Соболенко проведет второй финальный поединок на WTA Finals в карьере. В 2022 году она уступила Каролин Гарсии. Рыбакина впервые сыграет в финале Итогового.

У обоих теннисисток по четыре победы на этом Итоговом турнире – три выигранных матча на групповом этапе и виктория в полуфинале.

Ранее Соболенко и Рыбакина играли между собой 13 раз. Счет 8:5 в пользу Арины. В 2025 году соперницы пересекались трижды – две победы у Соболенко.

В финалах счет 2:1 в пользу Елены. Рыбакина выиграла трофеи Индиан-Уэллс-2023 и Брисбена-2024 в очных противостояниях у Соболенко, и проиграла титул Australian Open 2023.

Финал WTA Finals 2025 состоится 8 ноября и начнется в 18:00 по Киеву. Победительница получит чек в 5 миллионов и 235 тысяч долларов – рекордные призовые в теннисе.

Итоговый турнир WTA 2025. 1/2 финала

  • 17:00. Джессика Пегула – Елена Рыбакина – 6:4, 4:6, 3:6
  • 18:30. Арина Соболенко – Аманда Анисимова – 6:3, 3:6, 6:3

Инфографика

По теме:
Итоговый турнир. Поражение Остапенко. Парный разряд: известны финалистки
Арина Соболенко – Аманда Анисимова. Полуфинал WTA Finals. Видеообзор матча
Джессика Пегула – Елена Рыбакина. Камбек в полуфинале. Видеообзор матча
Итоговый турнир WTA Арина Соболенко Елена Рыбакина статистические расклады
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Футбол | 07 ноября 2025, 23:22 6
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера

Тарас Михавко заинтересовал «Трабзонспор»

Легенда Динамо не согласился с Йожефом Сабо по поводу капитана киевлян
Футбол | 08 ноября 2025, 02:32 2
Легенда Динамо не согласился с Йожефом Сабо по поводу капитана киевлян
Легенда Динамо не согласился с Йожефом Сабо по поводу капитана киевлян

Виталий Косовский считает, что Виталий Буяльский провел качественный матч в еврокубке

С кем сыграет Джокович? Определена финальная пара турнира ATP 250 в Афинах
Теннис | 08.11.2025, 06:50
С кем сыграет Джокович? Определена финальная пара турнира ATP 250 в Афинах
С кем сыграет Джокович? Определена финальная пара турнира ATP 250 в Афинах
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес два изменения в состав сборной Украины
Футбол | 07.11.2025, 13:21
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес два изменения в состав сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес два изменения в состав сборной Украины
Бывший футболист сборной после проблем с ТЦК покинул Украину
Футбол | 07.11.2025, 07:33
Бывший футболист сборной после проблем с ТЦК покинул Украину
Бывший футболист сборной после проблем с ТЦК покинул Украину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
07.11.2025, 01:32 1
Футбол
ВИДЕО. Риццоли объяснил, почему Динамо должно было бить пенальти Шахтеру
ВИДЕО. Риццоли объяснил, почему Динамо должно было бить пенальти Шахтеру
06.11.2025, 01:55 102
Футбол
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
07.11.2025, 06:47 11
Футбол
Александр Усик отказался выходить на ринг против звездного боксера
Александр Усик отказался выходить на ринг против звездного боксера
07.11.2025, 06:02 1
Бокс
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
06.11.2025, 23:56 149
Футбол
Шахтер – Брейдаблик – 2:0. Бондаренко и Кауан Элиас. Видео голов и обзор
Шахтер – Брейдаблик – 2:0. Бондаренко и Кауан Элиас. Видео голов и обзор
06.11.2025, 21:51 1
Футбол
Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
07.11.2025, 06:42 4
Бокс
Лидер Реала рассказал Алонсо печальные новости о Лунине
Лидер Реала рассказал Алонсо печальные новости о Лунине
06.11.2025, 08:59 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем