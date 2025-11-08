Украина. Премьер лига08 ноября 2025, 03:32 | Обновлено 08 ноября 2025, 03:50
ВИДЕО. Риццоли прокомментировал спорные судейские моменты 11-го тура УПЛ
Комитет арбитров УАФ опубликовал трактовки эпизодов матчей
08 ноября 2025, 03:32 | Обновлено 08 ноября 2025, 03:50
Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола дал официальные разъяснения.
Консультант по арбитражу Никола Риццоли объяснил толкование отдельных игровых эпизодов матчей.
Рассмотрены поединки 11-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.
