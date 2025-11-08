БЕЛИК: «Гармаш получил первые игровые минуты после восстановления»

Главный тренер юношеской команды «Шахтер» U-19 Алексей Белик рассказал о победе над «Полтавой» U-19, лимите замен в лиге U-19 и планах на игровую паузу:

– Ожидали, что соперник будет играть с тремя центральными защитниками и предложит силовой футбол, так оно и произошло. Мы выполнили то, что планировали: старались как можно быстрее двигаться с мячом, чтобы заставлять противника перемещаться, терять силы, и таким образом было проще вскрывать его. Конечно, не все удавалось в завершающей фазе, ведь нужно было забивать больше, но в целом задача на игру выполнена.

Дали возможность некоторым ребятам отдохнуть, а другим дебютировать и сыграть с первых минут. Например, Черненький дебютировал в Национальной лиге U-19, а Гармаш получил свои первые игровые минуты после длительного восстановления. Единственное, хотелось бы забить больше голов. В целом доволен всеми исполнителями и хочу отметить Вергуна, который забил свой первый мяч в игре с «Полтавой» U-19.

Также считаю, что нужно поднять вопрос о лимите замен в чемпионате и увеличить их количество. На мой взгляд, семь замен в Национальной лиге U-19 было бы оптимальным решением, так как молодым игрокам необходимо давать больше игрового времени. Есть ребята, которые своей работой доказывают, что достойны выйти на поле. Конечно, понимаю, что во взрослом футболе контракты, турнирные задачи, все профессионалы, но в детско-юношеском футболе нужно давать молодежи больше игровых минут.

– Александр Черненький впервые получил игровые минуты в составе «Шахтера» U-19. Как бы вы охарактеризовали этого футболиста?

– Александр – это исполнитель, который уже довольно давно находится в системе «Шахтера» и обладает многими сильными качествами, в том числе футбольным интеллектом и хорошей техникой. Конечно, чемпионат U-19 отличается от U-17 – здесь нужно быстрее принимать решения и добавлять в физических показателях, чтобы качественно действовать корпусом в борьбе. Он присоединился к нам лишь летом, поэтому вполне нормально, что к нему есть определенные вопросы, но это касается не только его, а всей команды в целом, так как мы стремимся играть с мячом, контролировать игру, а в таких ситуациях иногда нужно активно использовать силу в единоборствах.

– Денис Петрук в матче с «Полтавой» U-19 выделялся активностью, отметился забитым мячом во второй игре подряд. Что можете сказать о его качествах?

– Если бы у меня была такая скорость в его возрасте… Денис – хороший исполнитель, который знает свои сильные и слабые стороны. В настоящий момент он хорошо использует свои сильные качества и работает над слабыми. Он отметился ударами с левой ноги в матчах с «Динамо» U-19 и «Полтавой» U-19, и хочется, чтобы он использовал эту ногу не только для забитых мячей, но и в моментах, когда смещается с фланга и отдает передачу на нападающего или инсайда.

– Впереди пауза на матчи сборных. Что известно о ближайших планах?

– Команда получит три дня отдыха, после чего соберется в Щасливом и начнет подготовку к завершительному циклу матчей этого года. Будем тренироваться в двухразовом режиме, а 15 ноября проведем товарищеский матч против «Зари» U-19.