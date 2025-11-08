Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. БЕЛИК: «Гармаш получил первые игровые минуты после восстановления»
Молодежные турниры
08 ноября 2025, 03:23 | Обновлено 08 ноября 2025, 03:32
189
0

БЕЛИК: «Гармаш получил первые игровые минуты после восстановления»

Коуч Шахтера U-19 рассказал о сухой победе над Полтавой U-19

08 ноября 2025, 03:23 | Обновлено 08 ноября 2025, 03:32
189
0
БЕЛИК: «Гармаш получил первые игровые минуты после восстановления»
ФК Шахтер U-19. Алексей Белик

Главный тренер юношеской команды «Шахтер» U-19 Алексей Белик рассказал о победе над «Полтавой» U-19, лимите замен в лиге U-19 и планах на игровую паузу:

– Ожидали, что соперник будет играть с тремя центральными защитниками и предложит силовой футбол, так оно и произошло. Мы выполнили то, что планировали: старались как можно быстрее двигаться с мячом, чтобы заставлять противника перемещаться, терять силы, и таким образом было проще вскрывать его. Конечно, не все удавалось в завершающей фазе, ведь нужно было забивать больше, но в целом задача на игру выполнена.

Дали возможность некоторым ребятам отдохнуть, а другим дебютировать и сыграть с первых минут. Например, Черненький дебютировал в Национальной лиге U-19, а Гармаш получил свои первые игровые минуты после длительного восстановления. Единственное, хотелось бы забить больше голов. В целом доволен всеми исполнителями и хочу отметить Вергуна, который забил свой первый мяч в игре с «Полтавой» U-19.

Также считаю, что нужно поднять вопрос о лимите замен в чемпионате и увеличить их количество. На мой взгляд, семь замен в Национальной лиге U-19 было бы оптимальным решением, так как молодым игрокам необходимо давать больше игрового времени. Есть ребята, которые своей работой доказывают, что достойны выйти на поле. Конечно, понимаю, что во взрослом футболе контракты, турнирные задачи, все профессионалы, но в детско-юношеском футболе нужно давать молодежи больше игровых минут.

– Александр Черненький впервые получил игровые минуты в составе «Шахтера» U-19. Как бы вы охарактеризовали этого футболиста?

– Александр – это исполнитель, который уже довольно давно находится в системе «Шахтера» и обладает многими сильными качествами, в том числе футбольным интеллектом и хорошей техникой. Конечно, чемпионат U-19 отличается от U-17 – здесь нужно быстрее принимать решения и добавлять в физических показателях, чтобы качественно действовать корпусом в борьбе. Он присоединился к нам лишь летом, поэтому вполне нормально, что к нему есть определенные вопросы, но это касается не только его, а всей команды в целом, так как мы стремимся играть с мячом, контролировать игру, а в таких ситуациях иногда нужно активно использовать силу в единоборствах.

– Денис Петрук в матче с «Полтавой» U-19 выделялся активностью, отметился забитым мячом во второй игре подряд. Что можете сказать о его качествах?

– Если бы у меня была такая скорость в его возрасте… Денис – хороший исполнитель, который знает свои сильные и слабые стороны. В настоящий момент он хорошо использует свои сильные качества и работает над слабыми. Он отметился ударами с левой ноги в матчах с «Динамо» U-19 и «Полтавой» U-19, и хочется, чтобы он использовал эту ногу не только для забитых мячей, но и в моментах, когда смещается с фланга и отдает передачу на нападающего или инсайда.

– Впереди пауза на матчи сборных. Что известно о ближайших планах?

– Команда получит три дня отдыха, после чего соберется в Щасливом и начнет подготовку к завершительному циклу матчей этого года. Будем тренироваться в двухразовом режиме, а 15 ноября проведем товарищеский матч против «Зари» U-19.

По теме:
Какие арбитры обслужат матчи Шахтера и Динамо в 12-м туре УПЛ
ВИДЕО. Шахтер U-19 легко разобрался со сверстниками из Полтавы
ФОТО. Траоре вернулся. Шахтер провел фитнес-тренировку, переключаясь на УПЛ
Полтава Алексей Белик Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 чемпионат Украины по футболу U-19 Полтава U-19
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Динамо не согласился с Йожефом Сабо по поводу капитана киевлян
Футбол | 08 ноября 2025, 02:32 1
Легенда Динамо не согласился с Йожефом Сабо по поводу капитана киевлян
Легенда Динамо не согласился с Йожефом Сабо по поводу капитана киевлян

Виталий Косовский считает, что Виталий Буяльский провел качественный матч в еврокубке

Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Футбол | 07 ноября 2025, 23:22 5
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера

Тарас Михавко заинтересовал «Трабзонспор»

Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
Футбол | 07.11.2025, 06:47
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
Александр ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, я был вынужден его заменить»
Футбол | 07.11.2025, 07:23
Александр ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, я был вынужден его заменить»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, я был вынужден его заменить»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Мы не можем позволить, чтобы это произошло в боксе»
Бокс | 07.11.2025, 04:42
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Мы не можем позволить, чтобы это произошло в боксе»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Мы не можем позволить, чтобы это произошло в боксе»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бывший футболист сборной после проблем с ТЦК покинул Украину
Бывший футболист сборной после проблем с ТЦК покинул Украину
07.11.2025, 07:33 11
Футбол
Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола
Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола
06.11.2025, 23:46 2
Футбол
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
06.11.2025, 20:31 13
Теннис
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
07.11.2025, 01:32 1
Футбол
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
07.11.2025, 06:23 18
Футбол
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
06.11.2025, 23:56 149
Футбол
Александр Усик отказался выходить на ринг против звездного боксера
Александр Усик отказался выходить на ринг против звездного боксера
07.11.2025, 06:02 1
Бокс
МАРКЕВИЧ: «Из этого игрока Динамо может быть серьезный футболист»
МАРКЕВИЧ: «Из этого игрока Динамо может быть серьезный футболист»
07.11.2025, 08:33
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем