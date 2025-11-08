ВИДЕО. Шахтер U-19 легко разобрался со сверстниками из Полтавы

У 12-му турі чемпіонату України U-19 юнаки «Шахтаря» грали з однолітками з «Полтави».

Головний тренер юнацької команди «Шахтаря» Олексій Бєлік на гру з «Полтавою» виставив такий стартовий склад: Баглай – у воротах, лінію захисту сформували Стрільчук, Вергун, Гарабажій та Шелекета, у півзахисті розташувались Сметана, Цуканов й Тютюнов, на позиції вінгерів діяли Петрук та Зубрій, роль центрфорварда виконував Канте.

«Оранжево-чорні» одразу взяли м’яч під свій контроль, перепасовувалися між лініями й намагалися розхитати щільний захист «Полтави». Перший небезпечний момент створив Цуканов, спрямувавши м’яч з-за меж карного майданчика над воротами. Наступна тривала атака виявилася результативною: Стрільчук зі флангу прострілив у штрафний на Петрука, який відкрив рахунок у грі.

«Гірники» продовжували комбінувати на чужій половині поля, і Петрук міг записати до свого активу другу результативну дію, коли розібрався із суперником на фланзі й навісив на Канте – удар центрфорварда парирував голкіпер. Опонент діяв у низькому та середньому блоці, тож гострих випадів біля воріт Баглая майже не виникало.

Натомість гірники активно задіювали фланги під час просування до фінальної третини й подвоїли перевагу після розіграшу кутового. Гарабажій вдало обрав позицію, першим опинився на м’ячі та пробив Безпрозванного. Під завісу тайму Канте мав шанс довести рахунок до розгромного, коли після подачі Тютюнова виграв верхову боротьбу, але пробив вище цілі.

У другій половині зустрічі малюнок гри не змінився, «Шахтар» U-19 продовжував цілковито володіти ініціативою. Уже на початку тайму в чудовій позиції опинився Тютюнов, однак пробив прямо в голкіпера. Згодом після флангового проходу Петрука нагоду мав Сметана – Безпрозванний рятує знов. Зрештою «гірники» досягли успіху: після подачі з кутового відзначився Вергун.

Далі головний тренер «оранжево-чорних» провів ротацію складу, надавши ігровий час спершу Середі та Балакаю, а згодом – Гармашу й Чорненькому, для якого матч у чемпіонаті U-19 став дебютним. Наприкінці поєдинку гірники створили ще кілька перспективних моментів, та рахунок на табло залишився незмінним.

Юнацька команда «Шахтаря» впевнено перемогла (3:0). Наступний матч чемпіонату, з «Оболонню» U-19, підопічні Олексія Бєліка зіграють після двотижневої міжнародної паузи.

Чемпіонат України з футболу U-19

Київ, УСБ Святошин

Шахтар Донецьк U-19 – Полтава U-19 – 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 Петрук (11), 2:0 Гарабажій (34), 3:0 Вергун (65)

Шахтар U-19: Баглай, Стрільчук, Вергун, Гарабажій, Шелекета, Сметана (к) (Середа, 66), Тютюнов (Балакай, 66), Цуканов (Чорненький, 76), Зубрій (Гармаш, 76), Петрук (Дериконь, 69), Канте

Відео голів та огляд матчу

Відеоогляд матчу