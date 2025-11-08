Какие арбитры обслужат матчи Шахтера и Динамо в 12-м туре УПЛ

С 7 по 9 ноября проходят матчи 12-го тура УПЛ.

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц.

Судьей матча между Динамо и ЛНЗ назначен Николай Балакин из Киевской обл.

Игру между Шахтером и Полтавой будет обслуживать Максим Козыряцкий из Запорожья.

УПЛ. 12-й тур. Судейские назначения