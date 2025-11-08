Украина. Премьер лига08 ноября 2025, 03:57 | Обновлено 08 ноября 2025, 04:09
177
0
Какие арбитры обслужат матчи Шахтера и Динамо в 12-м туре УПЛ
С 7 по 9 ноября проходят матчи 12-го тура УПЛ
С 7 по 9 ноября проходят матчи 12-го тура УПЛ.
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц.
Судьей матча между Динамо и ЛНЗ назначен Николай Балакин из Киевской обл.
Игру между Шахтером и Полтавой будет обслуживать Максим Козыряцкий из Запорожья.
УПЛ. 12-й тур. Судейские назначения
