Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Какие арбитры обслужат матчи Шахтера и Динамо в 12-м туре УПЛ
Украина. Премьер лига
08 ноября 2025, 03:57 | Обновлено 08 ноября 2025, 04:09
С 7 по 9 ноября проходят матчи 12-го тура УПЛ

УПЛ

С 7 по 9 ноября проходят матчи 12-го тура УПЛ.

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц.

Судьей матча между Динамо и ЛНЗ назначен Николай Балакин из Киевской обл.

Игру между Шахтером и Полтавой будет обслуживать Максим Козыряцкий из Запорожья.

УПЛ. 12-й тур. Судейские назначения

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии
