В Португалии сыгран яркий матч с 7 голами. Развязка наступила на 86-й мин
Эшторил одержал драматичную победу 4:3 над командой Арока
7 ноября 2025 состоялся матч 11-го тура чемпионата Португалии.
Эшторил одержал драматическую победу над командой Арока со счетом 4:3.
Интересно, что японский хавбек гостей Таичи Фукуи забил в начале игры в чужие ворота, а чуть позже – в свои.
Команды постоянно обменивались голами, а решающий мяч забил Жоау Карвалью на 86-й минуте.
Эшторил получил три балла, набрал 13 очков суммарно и вышел на 8-е место в турнирной таблице.
Чемпионат Португалии. 11-й тур, 7 ноября 2025
Эшторил – Арока – 4:3
Голы: Фукуи, 10 (автогол), Бома, 43, Холсгроув, 51, Карвалью, 86 – Фукуи, 5, Джуара, 31, 74
Видео голов и обзор матча
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Порту
|10
|9
|1
|0
|23 - 3
|09.11.25 20:00 Фамаликау - Порту02.11.25 Порту 2:1 Брага27.10.25 Морейренсе 1:2 Порту05.10.25 Порту 0:0 Бенфика29.09.25 Арока 0:4 Порту19.09.25 Риу Аве 0:3 Порту
|28
|2
|Спортинг Лиссабон
|10
|8
|1
|1
|25 - 5
|08.11.25 22:30 Санта Клара - Спортинг Лиссабон31.10.25 Спортинг Лиссабон 2:0 Алверка26.10.25 Тондела 0:3 Спортинг Лиссабон05.10.25 Спортинг Лиссабон 1:1 Брага27.09.25 Эшторил 0:1 Спортинг Лиссабон22.09.25 Спортинг Лиссабон 3:0 Морейренсе
|25
|3
|Бенфика
|10
|7
|3
|0
|21 - 4
|09.11.25 22:30 Бенфика - Каза Пия01.11.25 Витория Гимараеш 0:3 Бенфика25.10.25 Бенфика 5:0 Арока05.10.25 Порту 0:0 Бенфика26.09.25 Бенфика 2:1 Жил Висенте23.09.25 Бенфика 1:1 Риу Аве
|24
|4
|Жил Висенте
|10
|7
|1
|2
|15 - 4
|09.11.25 17:30 АВС - Жил Висенте03.11.25 Жил Висенте 1:0 Санта Клара24.10.25 Алверка 0:4 Жил Висенте04.10.25 Жил Висенте 2:0 Эштрела Амадора26.09.25 Бенфика 2:1 Жил Висенте21.09.25 Жил Висенте 2:0 Эшторил
|22
|5
|Фамаликау
|10
|5
|4
|1
|11 - 4
|09.11.25 20:00 Фамаликау - Порту01.11.25 Насьонал 0:1 Фамаликау26.10.25 Фамаликау 2:0 Витория Гимараеш05.10.25 Арока 1:1 Фамаликау28.09.25 Фамаликау 0:0 Риу Аве21.09.25 Каза Пия 1:1 Фамаликау
|19
|6
|Морейренсе
|10
|6
|0
|4
|15 - 13
|09.11.25 22:30 Брага - Морейренсе02.11.25 Арока 0:2 Морейренсе27.10.25 Морейренсе 1:2 Порту04.10.25 Насьонал 3:2 Морейренсе27.09.25 Морейренсе 2:1 Каза Пия22.09.25 Спортинг Лиссабон 3:0 Морейренсе
|18
|7
|Брага
|10
|3
|4
|3
|17 - 10
|09.11.25 22:30 Брага - Морейренсе02.11.25 Порту 2:1 Брага26.10.25 Брага 4:0 Каза Пия05.10.25 Спортинг Лиссабон 1:1 Брага28.09.25 Брага 0:1 Насьонал20.09.25 Витория Гимараеш 1:1 Брага
|13
|8
|Эшторил
|11
|3
|4
|4
|19 - 17
|30.11.25 22:30 Порту - Эшторил07.11.25 Эшторил 4:3 Арока01.11.25 Риу Аве 0:4 Эшторил26.10.25 Эшторил 1:1 Насьонал03.10.25 Каза Пия 2:2 Эшторил27.09.25 Эшторил 0:1 Спортинг Лиссабон
|13
|9
|Санта Клара
|10
|3
|2
|5
|8 - 11
|08.11.25 22:30 Санта Клара - Спортинг Лиссабон03.11.25 Жил Висенте 1:0 Санта Клара25.10.25 Санта Клара 2:0 АВС04.10.25 Витория Гимараеш 2:1 Санта Клара27.09.25 Санта Клара 1:2 Тондела20.09.25 Санта Клара 2:1 Алверка
|11
|10
|Насьонал
|10
|3
|2
|5
|10 - 14
|09.11.25 17:30 Эштрела Амадора - Насьонал01.11.25 Насьонал 0:1 Фамаликау26.10.25 Эшторил 1:1 Насьонал04.10.25 Насьонал 3:2 Морейренсе28.09.25 Брага 0:1 Насьонал20.09.25 Насьонал 1:2 Арока
|11
|11
|Риу Аве
|10
|2
|5
|3
|13 - 18
|08.11.25 17:30 Алверка - Риу Аве01.11.25 Риу Аве 0:4 Эшторил25.10.25 Эштрела Амадора 1:2 Риу Аве05.10.25 Риу Аве 3:0 Тондела28.09.25 Фамаликау 0:0 Риу Аве23.09.25 Бенфика 1:1 Риу Аве
|11
|12
|Витория Гимараеш
|10
|3
|2
|5
|9 - 17
|08.11.25 20:00 Тондела - Витория Гимараеш01.11.25 Витория Гимараеш 0:3 Бенфика26.10.25 Фамаликау 2:0 Витория Гимараеш04.10.25 Витория Гимараеш 2:1 Санта Клара28.09.25 Алверка 2:0 Витория Гимараеш20.09.25 Витория Гимараеш 1:1 Брага
|11
|13
|Эштрела Амадора
|10
|2
|4
|4
|12 - 13
|09.11.25 17:30 Эштрела Амадора - Насьонал01.11.25 Каза Пия 3:5 Эштрела Амадора25.10.25 Эштрела Амадора 1:2 Риу Аве04.10.25 Жил Висенте 2:0 Эштрела Амадора27.09.25 Эштрела Амадора 3:0 АВС21.09.25 Тондела 0:0 Эштрела Амадора
|10
|14
|Алверка
|10
|3
|1
|6
|11 - 18
|08.11.25 17:30 Алверка - Риу Аве31.10.25 Спортинг Лиссабон 2:0 Алверка24.10.25 Алверка 0:4 Жил Висенте04.10.25 АВС 1:3 Алверка28.09.25 Алверка 2:0 Витория Гимараеш20.09.25 Санта Клара 2:1 Алверка
|10
|15
|Арока
|11
|2
|3
|6
|13 - 30
|01.12.25 22:15 Арока - Брага07.11.25 Эшторил 4:3 Арока02.11.25 Арока 0:2 Морейренсе25.10.25 Бенфика 5:0 Арока05.10.25 Арока 1:1 Фамаликау29.09.25 Арока 0:4 Порту
|9
|16
|Каза Пия
|10
|2
|2
|6
|11 - 22
|09.11.25 22:30 Бенфика - Каза Пия01.11.25 Каза Пия 3:5 Эштрела Амадора26.10.25 Брага 4:0 Каза Пия03.10.25 Каза Пия 2:2 Эшторил27.09.25 Морейренсе 2:1 Каза Пия21.09.25 Каза Пия 1:1 Фамаликау
|8
|17
|Тондела
|10
|1
|3
|6
|6 - 19
|08.11.25 20:00 Тондела - Витория Гимараеш02.11.25 АВС 2:2 Тондела26.10.25 Тондела 0:3 Спортинг Лиссабон05.10.25 Риу Аве 3:0 Тондела27.09.25 Санта Клара 1:2 Тондела21.09.25 Тондела 0:0 Эштрела Амадора
|6
|18
|АВС
|10
|0
|2
|8
|7 - 24
|09.11.25 17:30 АВС - Жил Висенте02.11.25 АВС 2:2 Тондела25.10.25 Санта Клара 2:0 АВС04.10.25 АВС 1:3 Алверка27.09.25 Эштрела Амадора 3:0 АВС20.09.25 АВС 0:3 Бенфика
|2
