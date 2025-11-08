Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Португалии сыгран яркий матч с 7 голами. Развязка наступила на 86-й мин
Чемпионат Португалии
Эшторил
07.11.2025 22:15 – FT 4 : 3
Арока
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
08 ноября 2025, 02:29 | Обновлено 08 ноября 2025, 03:40
172
0

В Португалии сыгран яркий матч с 7 голами. Развязка наступила на 86-й мин

Эшторил одержал драматичную победу 4:3 над командой Арока

08 ноября 2025, 02:29 | Обновлено 08 ноября 2025, 03:40
172
0
В Португалии сыгран яркий матч с 7 голами. Развязка наступила на 86-й мин
Getty Images/Global Images Ukraine. Эшторил

7 ноября 2025 состоялся матч 11-го тура чемпионата Португалии.

Эшторил одержал драматическую победу над командой Арока со счетом 4:3.

Интересно, что японский хавбек гостей Таичи Фукуи забил в начале игры в чужие ворота, а чуть позже – в свои.

Команды постоянно обменивались голами, а решающий мяч забил Жоау Карвалью на 86-й минуте.

Эшторил получил три балла, набрал 13 очков суммарно и вышел на 8-е место в турнирной таблице.

Чемпионат Португалии. 11-й тур, 7 ноября 2025

Эшторил – Арока – 4:3

Голы: Фукуи, 10 (автогол), Бома, 43, Холсгроув, 51, Карвалью, 86 – Фукуи, 5, Джуара, 31, 74

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Порту 10 9 1 0 23 - 3 09.11.25 20:00 Фамаликау - Порту02.11.25 Порту 2:1 Брага27.10.25 Морейренсе 1:2 Порту05.10.25 Порту 0:0 Бенфика29.09.25 Арока 0:4 Порту19.09.25 Риу Аве 0:3 Порту 28
2 Спортинг Лиссабон 10 8 1 1 25 - 5 08.11.25 22:30 Санта Клара - Спортинг Лиссабон31.10.25 Спортинг Лиссабон 2:0 Алверка26.10.25 Тондела 0:3 Спортинг Лиссабон05.10.25 Спортинг Лиссабон 1:1 Брага27.09.25 Эшторил 0:1 Спортинг Лиссабон22.09.25 Спортинг Лиссабон 3:0 Морейренсе 25
3 Бенфика 10 7 3 0 21 - 4 09.11.25 22:30 Бенфика - Каза Пия01.11.25 Витория Гимараеш 0:3 Бенфика25.10.25 Бенфика 5:0 Арока05.10.25 Порту 0:0 Бенфика26.09.25 Бенфика 2:1 Жил Висенте23.09.25 Бенфика 1:1 Риу Аве 24
4 Жил Висенте 10 7 1 2 15 - 4 09.11.25 17:30 АВС - Жил Висенте03.11.25 Жил Висенте 1:0 Санта Клара24.10.25 Алверка 0:4 Жил Висенте04.10.25 Жил Висенте 2:0 Эштрела Амадора26.09.25 Бенфика 2:1 Жил Висенте21.09.25 Жил Висенте 2:0 Эшторил 22
5 Фамаликау 10 5 4 1 11 - 4 09.11.25 20:00 Фамаликау - Порту01.11.25 Насьонал 0:1 Фамаликау26.10.25 Фамаликау 2:0 Витория Гимараеш05.10.25 Арока 1:1 Фамаликау28.09.25 Фамаликау 0:0 Риу Аве21.09.25 Каза Пия 1:1 Фамаликау 19
6 Морейренсе 10 6 0 4 15 - 13 09.11.25 22:30 Брага - Морейренсе02.11.25 Арока 0:2 Морейренсе27.10.25 Морейренсе 1:2 Порту04.10.25 Насьонал 3:2 Морейренсе27.09.25 Морейренсе 2:1 Каза Пия22.09.25 Спортинг Лиссабон 3:0 Морейренсе 18
7 Брага 10 3 4 3 17 - 10 09.11.25 22:30 Брага - Морейренсе02.11.25 Порту 2:1 Брага26.10.25 Брага 4:0 Каза Пия05.10.25 Спортинг Лиссабон 1:1 Брага28.09.25 Брага 0:1 Насьонал20.09.25 Витория Гимараеш 1:1 Брага 13
8 Эшторил 11 3 4 4 19 - 17 30.11.25 22:30 Порту - Эшторил07.11.25 Эшторил 4:3 Арока01.11.25 Риу Аве 0:4 Эшторил26.10.25 Эшторил 1:1 Насьонал03.10.25 Каза Пия 2:2 Эшторил27.09.25 Эшторил 0:1 Спортинг Лиссабон 13
9 Санта Клара 10 3 2 5 8 - 11 08.11.25 22:30 Санта Клара - Спортинг Лиссабон03.11.25 Жил Висенте 1:0 Санта Клара25.10.25 Санта Клара 2:0 АВС04.10.25 Витория Гимараеш 2:1 Санта Клара27.09.25 Санта Клара 1:2 Тондела20.09.25 Санта Клара 2:1 Алверка 11
10 Насьонал 10 3 2 5 10 - 14 09.11.25 17:30 Эштрела Амадора - Насьонал01.11.25 Насьонал 0:1 Фамаликау26.10.25 Эшторил 1:1 Насьонал04.10.25 Насьонал 3:2 Морейренсе28.09.25 Брага 0:1 Насьонал20.09.25 Насьонал 1:2 Арока 11
11 Риу Аве 10 2 5 3 13 - 18 08.11.25 17:30 Алверка - Риу Аве01.11.25 Риу Аве 0:4 Эшторил25.10.25 Эштрела Амадора 1:2 Риу Аве05.10.25 Риу Аве 3:0 Тондела28.09.25 Фамаликау 0:0 Риу Аве23.09.25 Бенфика 1:1 Риу Аве 11
12 Витория Гимараеш 10 3 2 5 9 - 17 08.11.25 20:00 Тондела - Витория Гимараеш01.11.25 Витория Гимараеш 0:3 Бенфика26.10.25 Фамаликау 2:0 Витория Гимараеш04.10.25 Витория Гимараеш 2:1 Санта Клара28.09.25 Алверка 2:0 Витория Гимараеш20.09.25 Витория Гимараеш 1:1 Брага 11
13 Эштрела Амадора 10 2 4 4 12 - 13 09.11.25 17:30 Эштрела Амадора - Насьонал01.11.25 Каза Пия 3:5 Эштрела Амадора25.10.25 Эштрела Амадора 1:2 Риу Аве04.10.25 Жил Висенте 2:0 Эштрела Амадора27.09.25 Эштрела Амадора 3:0 АВС21.09.25 Тондела 0:0 Эштрела Амадора 10
14 Алверка 10 3 1 6 11 - 18 08.11.25 17:30 Алверка - Риу Аве31.10.25 Спортинг Лиссабон 2:0 Алверка24.10.25 Алверка 0:4 Жил Висенте04.10.25 АВС 1:3 Алверка28.09.25 Алверка 2:0 Витория Гимараеш20.09.25 Санта Клара 2:1 Алверка 10
15 Арока 11 2 3 6 13 - 30 01.12.25 22:15 Арока - Брага07.11.25 Эшторил 4:3 Арока02.11.25 Арока 0:2 Морейренсе25.10.25 Бенфика 5:0 Арока05.10.25 Арока 1:1 Фамаликау29.09.25 Арока 0:4 Порту 9
16 Каза Пия 10 2 2 6 11 - 22 09.11.25 22:30 Бенфика - Каза Пия01.11.25 Каза Пия 3:5 Эштрела Амадора26.10.25 Брага 4:0 Каза Пия03.10.25 Каза Пия 2:2 Эшторил27.09.25 Морейренсе 2:1 Каза Пия21.09.25 Каза Пия 1:1 Фамаликау 8
17 Тондела 10 1 3 6 6 - 19 08.11.25 20:00 Тондела - Витория Гимараеш02.11.25 АВС 2:2 Тондела26.10.25 Тондела 0:3 Спортинг Лиссабон05.10.25 Риу Аве 3:0 Тондела27.09.25 Санта Клара 1:2 Тондела21.09.25 Тондела 0:0 Эштрела Амадора 6
18 АВС 10 0 2 8 7 - 24 09.11.25 17:30 АВС - Жил Висенте02.11.25 АВС 2:2 Тондела25.10.25 Санта Клара 2:0 АВС04.10.25 АВС 1:3 Алверка27.09.25 Эштрела Амадора 3:0 АВС20.09.25 АВС 0:3 Бенфика 2
Полная таблица

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Карвалью (Эшторил), асcист Рафик Гитан.
74’
ГОЛ ! Мяч забил Наис Джуахра (Арока).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Jordan Holsgrove (Эшторил), асcист Янис Беграуи.
43’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Бома (Эшторил), асcист Jordan Holsgrove.
31’
ГОЛ ! Мяч забил Наис Джуахра (Арока), асcист Miguel Puche.
10’
ГОЛ ! Автогол забил Taichi Fukui (Арока).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Taichi Fukui (Арока).
По теме:
Италия U-16 – Украина U-16 – 3:0. Второй спарринг. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Шахтер U-19 легко разобрался со сверстниками из Полтавы
ВИДЕО. Динамо повторило свою наибольшую победу в основной стадии еврокубков
чемпионат Португалии по футболу Эшторил Арока видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывший футболист сборной после проблем с ТЦК покинул Украину
Футбол | 07 ноября 2025, 07:33 11
Бывший футболист сборной после проблем с ТЦК покинул Украину
Бывший футболист сборной после проблем с ТЦК покинул Украину

Задорожный уехал в другую страну

Военнослужащий ВСУ выразил соболезнования Анатолию Тимощуку
Футбол | 07 ноября 2025, 07:02 5
Военнослужащий ВСУ выразил соболезнования Анатолию Тимощуку
Военнослужащий ВСУ выразил соболезнования Анатолию Тимощуку

Сергей Василюк – о предателе

ФОТО. Девушка футболиста УПЛ поразила фанатов горячим образом
Футбол | 08.11.2025, 01:40
ФОТО. Девушка футболиста УПЛ поразила фанатов горячим образом
ФОТО. Девушка футболиста УПЛ поразила фанатов горячим образом
Опередил темпы. Легионер Шахтера вернулся после тяжелой травмы
Футбол | 07.11.2025, 20:51
Опередил темпы. Легионер Шахтера вернулся после тяжелой травмы
Опередил темпы. Легионер Шахтера вернулся после тяжелой травмы
Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
Бокс | 07.11.2025, 06:42
Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола
Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола
06.11.2025, 23:46 2
Футбол
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
07.11.2025, 06:47 11
Футбол
Лидер Реала рассказал Алонсо печальные новости о Лунине
Лидер Реала рассказал Алонсо печальные новости о Лунине
06.11.2025, 08:59 7
Футбол
«Без колебаний». Красюк может стать промоутером легенды бокса из Украины
«Без колебаний». Красюк может стать промоутером легенды бокса из Украины
07.11.2025, 04:02
Бокс
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
07.11.2025, 06:23 18
Футбол
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
06.11.2025, 20:31 12
Теннис
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Мы не можем позволить, чтобы это произошло в боксе»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Мы не можем позволить, чтобы это произошло в боксе»
07.11.2025, 04:42 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем