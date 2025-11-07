Оярсабаль спас игру. Драматичный матч провел Реал Сосьедад в Ла Лиге

В стартовом матче 12-го тура Ла Лиги Эльче на своем поле сыграл вничью с Реал Сосьедадом (1:1).

Хозяева были близки к победе, но утратили преимущество в конце встречи.

В начале второй половины игры Эльче вышел вперед, Альваро Родригес забил на 57-й минуте.

В конце встречи Реал Сосьедад получил право на пенальти, который реализовал Микель Оярсабаль на 89-й минуте.

Итог – ничья 1:1, гости спаслись от поражения на выезде.

Ла Лига. 12-й тур, 7 ноября 2025

Эльче – Реал Сосьедад – 1:1

Голы: Родригес, 57 – Оярсабаль, 89 (пен)

