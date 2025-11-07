7 ноября на Мануэль Мартинес Валеро пройдет матч 7-го тура Примеры Испании, в котором Эльче встретится с Реал Сосьедад.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Эльче

Команда достаточно часто меняет дивизионы. Не так давно она даже в третьей лиге страны побывала. Но чаще пытается выбраться из Сегунды и провести побольше времени выше. Очередное право попробовать себя в Ла Лиге завоевали в прошлом сезоне. И это, конечно, заслуга Эдера Сарабии. Приняв коллектив на одиннадцатом месте, он с первой же попытки превратил его в лидера Сегунды.

По инерции, новичок и Примере начинал на ура. У него была семиматчевая серия без поражений в стартовых турах и даже три победы. Но потом этот импульс улетучился, да и соперники начали более серьезно относиться к новичку. Как итог, только с находящимся на спаде Атлетиком взяли нулевую ничью, проиграв при этом Алавесу, Эспаньолу и, в крайнем туре, Барселоне.

Реал Сосьедад

Клуб внесет, конечно же, Альгуасиля в свой зал славы как тренера - он заслужил завоеванным кубком и выходом в плей-офф Лиги чемпионов. Но все же когда второй сезон кряду был заметен явный регресс, с итоговым падением в нижнюю часть турнирной таблицы, этого не простили даже Иманолю.

Сменивший его Серхио Франсиско, что и раньше работал в структурах в Сан-Себастьяне, начинал очень тяжело. В первых восьми турах у него была одна победа и пять очков. Но, кажется, постепенно что-то начало получаться. Сначала с Сельтой на выезде закончили 1-1, потом обыграли в крайних поединках Примеры Севилью с Атлетиком. Ну и заодно разгромили на прошлой неделе в кубке у Негрейры с итоговым счетом 3-0.

Статистика личных встреч

Все шесть последних очных поединков были выиграны клубом из Сан-Себастьяна. Правда, после марта позапрошлого года он с этим соперником ни разу не играл.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару достаточно равной по силам. Но с учетом того, как изменились результаты обоих в последних турах, ставим на гостей с форой 0 (коэффициент - 1,95).