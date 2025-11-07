Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Форвард сборной Украины: «Мне не нужно мнение посторонних людей»
Испания
07 ноября 2025, 23:31 |
977
0

Форвард сборной Украины: «Мне не нужно мнение посторонних людей»

Владислав Ванат рассказал, как относится к критике

07 ноября 2025, 23:31 |
977
0
Форвард сборной Украины: «Мне не нужно мнение посторонних людей»
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Форвард национальной сборной Украины Владислав Ванат, выступающий на клубном уровне за Жирону, рассказал, как относится к критике. Футболист признался, что ему безразлично.

– Как ты реагируешь на критику в СМИ, в соцсетях? В общем, читаешь?

– Нет, никак не реагирую. Зачем мне это читать? Я и сам знаю, когда я хорошо сыграл, а когда плохо, и мне не нужно мнение посторонних людей.

– Как ты считаешь, как важно в современном футболе классно быть подготовленным и в ментальном плане в частности? Может быть, работать с психологом для этого?

– Это, мне кажется, для кого-то подходит, кому-то нужно самому просто побыть, это индивидуально. Мне, например, психолог не нужен. Может, кому надо – это его дела, и это нормально, – сказал Ванат.

По теме:
Оярсабаль спас игру. Драматичный матч провел Реал Сосьедад в Ла Лиге
ФОТО. Жена Забарного впечатлила новым фотосетом. Это огонь
КВАРЦЯНЫЙ: «Этого форварда уже потеряли. Он бы помог сборной Украины»
Владислав Ванат Жирона сборная Украины по футболу Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ВЗбирна
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МАРКЕВИЧ: «Из этого игрока Динамо может быть серьезный футболист»
Футбол | 07 ноября 2025, 08:33 0
МАРКЕВИЧ: «Из этого игрока Динамо может быть серьезный футболист»
МАРКЕВИЧ: «Из этого игрока Динамо может быть серьезный футболист»

Известный тренер – о Владимире Бражко

САБО: «А что вообще делал на поле этот игрок Динамо? Ну просто никакой»
Футбол | 07 ноября 2025, 22:02 21
САБО: «А что вообще делал на поле этот игрок Динамо? Ну просто никакой»
САБО: «А что вообще делал на поле этот игрок Динамо? Ну просто никакой»

Йожеф не в восторге от игры Буяльского и Пихаленка

Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
Бокс | 07.11.2025, 06:42
Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
Драма для волков на 90+4 мин. Вердер вырвал победу над Вольфсбургом
Футбол | 07.11.2025, 23:39
Драма для волков на 90+4 мин. Вердер вырвал победу над Вольфсбургом
Драма для волков на 90+4 мин. Вердер вырвал победу над Вольфсбургом
Бывший футболист сборной после проблем с ТЦК покинул Украину
Футбол | 07.11.2025, 07:33
Бывший футболист сборной после проблем с ТЦК покинул Украину
Бывший футболист сборной после проблем с ТЦК покинул Украину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
07.11.2025, 06:47 11
Футбол
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
07.11.2025, 06:23 18
Футбол
Александр КРАСЮК: «Я понимал, что этот боксер может победить Усика»
Александр КРАСЮК: «Я понимал, что этот боксер может победить Усика»
06.11.2025, 08:33
Бокс
Военнослужащий ВСУ выразил соболезнования Анатолию Тимощуку
Военнослужащий ВСУ выразил соболезнования Анатолию Тимощуку
07.11.2025, 07:02 5
Футбол
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
06.11.2025, 23:56 149
Футбол
Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола
Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола
06.11.2025, 23:46 2
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
07.11.2025, 08:06 3
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Мы не можем позволить, чтобы это произошло в боксе»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Мы не можем позволить, чтобы это произошло в боксе»
07.11.2025, 04:42 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем