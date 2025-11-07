Форвард сборной Украины: «Мне не нужно мнение посторонних людей»

Форвард национальной сборной Украины Владислав Ванат, выступающий на клубном уровне за Жирону, рассказал, как относится к критике. Футболист признался, что ему безразлично.

– Как ты реагируешь на критику в СМИ, в соцсетях? В общем, читаешь?

– Нет, никак не реагирую. Зачем мне это читать? Я и сам знаю, когда я хорошо сыграл, а когда плохо, и мне не нужно мнение посторонних людей.

– Как ты считаешь, как важно в современном футболе классно быть подготовленным и в ментальном плане в частности? Может быть, работать с психологом для этого?

– Это, мне кажется, для кого-то подходит, кому-то нужно самому просто побыть, это индивидуально. Мне, например, психолог не нужен. Может, кому надо – это его дела, и это нормально, – сказал Ванат.