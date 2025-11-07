КВАРЦЯНЫЙ: «Этого форварда уже потеряли. Он бы помог сборной Украины»

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный заявил, что украинский форвард Филипп Будковский мог бы добиться больших успехов в своей карьере.

«Будковского уже потеряли, с ним не работали как надо. Я бы его никогда не упустил. Он не выжат футболист. Тренерам, по-видимому, не нравились его манеры.

Видно, что он не стандартен, и его нужно было тренировать не так, как всех. Тогда Будковский был бы уникальным и усилил даже сборную Украины», – сказал Кварцяный.

В настоящее время Филипп выступает в составе луганской Зари, куда вернулся после периода в расположении житомирского Полесья. Также футболист выступал за Анжи, Шахтер, Десну, французский Сошо и бельгийский Кортрейк.