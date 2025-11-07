КВАРЦЯНЫЙ: «Этого форварда уже потеряли. Он бы помог сборной Украины»
Специалист считает, что Филипп Будковский мог бы добиться большего
Известный украинский тренер Виталий Кварцяный заявил, что украинский форвард Филипп Будковский мог бы добиться больших успехов в своей карьере.
«Будковского уже потеряли, с ним не работали как надо. Я бы его никогда не упустил. Он не выжат футболист. Тренерам, по-видимому, не нравились его манеры.
Видно, что он не стандартен, и его нужно было тренировать не так, как всех. Тогда Будковский был бы уникальным и усилил даже сборную Украины», – сказал Кварцяный.
В настоящее время Филипп выступает в составе луганской Зари, куда вернулся после периода в расположении житомирского Полесья. Также футболист выступал за Анжи, Шахтер, Десну, французский Сошо и бельгийский Кортрейк.
