Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КВАРЦЯНЫЙ: «Этого форварда уже потеряли. Он бы помог сборной Украины»
Украина. Премьер лига
07 ноября 2025, 21:07 |
1477
0

КВАРЦЯНЫЙ: «Этого форварда уже потеряли. Он бы помог сборной Украины»

Специалист считает, что Филипп Будковский мог бы добиться большего

07 ноября 2025, 21:07 |
1477
0
КВАРЦЯНЫЙ: «Этого форварда уже потеряли. Он бы помог сборной Украины»
ФК Волынь. Виталий Кварцяный

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный заявил, что украинский форвард Филипп Будковский мог бы добиться больших успехов в своей карьере.

«Будковского уже потеряли, с ним не работали как надо. Я бы его никогда не упустил. Он не выжат футболист. Тренерам, по-видимому, не нравились его манеры.

Видно, что он не стандартен, и его нужно было тренировать не так, как всех. Тогда Будковский был бы уникальным и усилил даже сборную Украины», – сказал Кварцяный.

В настоящее время Филипп выступает в составе луганской Зари, куда вернулся после периода в расположении житомирского Полесья. Также футболист выступал за Анжи, Шахтер, Десну, французский Сошо и бельгийский Кортрейк.

По теме:
Александр АНТОНЕНКО: «Мы решили изменить игру»
Тренер Колоса: «Нам было сложно без него. Не хватало энергии»
ФОТО. Жена Забарного впечатлила новым фотосетом. Это огонь
Филипп Будковский Виталий Кварцяный Заря Луганск сборная Украины по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: BLIK
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Безумие. ПСЖ предложил 150 млн евро за игрока из нетоповой лиги
Футбол | 07 ноября 2025, 21:20 0
Безумие. ПСЖ предложил 150 млн евро за игрока из нетоповой лиги
Безумие. ПСЖ предложил 150 млн евро за игрока из нетоповой лиги

Виктор Осимхен может покинуть Галатасарай

Тренер Жироны: «Мы сражаемся за выживание в Ла Лиге. Пока все плохо»
Футбол | 07 ноября 2025, 17:59 6
Тренер Жироны: «Мы сражаемся за выживание в Ла Лиге. Пока все плохо»
Тренер Жироны: «Мы сражаемся за выживание в Ла Лиге. Пока все плохо»

Мичел надеется на улучшения

Александр Усик отказался выходить на ринг против звездного боксера
Бокс | 07.11.2025, 06:02
Александр Усик отказался выходить на ринг против звездного боксера
Александр Усик отказался выходить на ринг против звездного боксера
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
Футбол | 07.11.2025, 01:32
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
Футбол | 06.11.2025, 23:56
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис неправ»
ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис неправ»
06.11.2025, 07:44 22
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, я был вынужден его заменить»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, я был вынужден его заменить»
07.11.2025, 07:23 8
Футбол
Определены полуфинальные пары Итогового турнира WTA 2025
Определены полуфинальные пары Итогового турнира WTA 2025
06.11.2025, 19:57
Теннис
Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
07.11.2025, 06:42 3
Бокс
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
07.11.2025, 06:23 18
Футбол
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
06.11.2025, 20:31 12
Теннис
Лидер Реала рассказал Алонсо печальные новости о Лунине
Лидер Реала рассказал Алонсо печальные новости о Лунине
06.11.2025, 08:59 7
Футбол
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
07.11.2025, 06:47 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем