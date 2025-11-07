Кварцяный назвал нападающего, которого недооценили в Шахтере и Динамо

Бывший тренер «Волыни» Виталий Кварцяный рассказал про Александра Пищура младшего и о том, кто убедил его играть за молодежную сборную Украины.

– В одном интервью вы говорили, что «Шахтер» усилил бы молодой украинский нападающий, который играет за границей. Насколько я понимаю, это Пищур, который выступает в Венгрии, а в составе нашей сборной принял участие в недавнем ЧМ-2025 U-20?

– Я не буду говорить, кого имел в виду. Думаю, Пищур вряд ли вернется в Украину. Отец Саши, родня и я убедили его, что он должен играть за сборную Украины, ведь венгерская федерация тоже хотела, чтобы он играл за их сборную. Но Пищур патриот! Мы не должны разбрасываться своими талантами.

Пищур когда-то был в «Динамо», «Шахтере», «Металлисте 1925», но они его упустили и не организовали к нему подход, как к футболисту и человеку. Футболистов нужно выращивать, следить за ними и давать возможность разносторонне тренироваться. Между игроком и клубом должен быть установлен хороший моральный контакт, чтобы ему было стыдно уходить.

Ранее Кварцяный поделился впечатлениями от победы «Шахтера» над «Брейдабликом» (2:0) в матче третьего тура основного раунда Лиги конференций.