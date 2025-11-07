Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Денис УСТИМЕНКО: «Приятно было победить сегодня»
Украина. Премьер лига
07 ноября 2025, 22:16 | Обновлено 07 ноября 2025, 22:54
Денис УСТИМЕНКО: «Приятно было победить сегодня»

Форвард «Оболони» рассказал о победе над «Эпицентром»

ФК Оболонь Киев. Денис Устименко

Форвард киевской Оболони Денис Устименко поделился эмоциями после победы своей команды над Кудровкой в ​​матче 12-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Денис, поздравляю с победой и забитым мячом. Предыдущую игру ты пропускал из-за микроповреждений, сегодня вернулся. Как приятно забить?

– Приятно было победить сегодня. Забить всегда приятно, но победа сегодня была для нас сверхважной. Поэтому я очень благодарен всем, что нам это удалось сделать. Это важный матч для нас и важные зачетные баллы в турнирной таблице.

– Расскажи о своем голе, ведь он был очень важным, а соперник допустил ошибку во время контратаки.

– Да, у нас был отбор мяча, и мы сделали именно то, чего от нас требовал тренер провести быструю контратаку. Нам это удалось: закрыли фланговую передачу, я удачно запер и забил. Хорошо, что забили и выиграли — это самое главное сегодня.

– Примечательно, что команда сделала выводы после предыдущих поражений. В чем тренерский штаб делал акцент перед игрой с Эпицентром?

– Мы немного перестроились, играли не в пять защитников, а в четыре. Акцент сделали на контратаках и фланговой игре, чтобы атакующие игроки больше доставляли мяч в штрафную. В первом тайме это сработало – мы забили быстрые мячи, и именно это позволило победить сегодня.

– Во втором тайме Эпицентр действовал активнее. Можно ли сказать, что команда сознательно дала инициативу и заиграла вторым номером?

– Нет, я думаю, это получилось не сознательно, а спонтаннее. Было тяжело выходить в атаку, потому что соперник нас хорошо поджал. Они активизировались во втором тайме, и у них многое начало выходить. Но главное, что мы выстояли и довели матч до победы.

– В этом сезоне ты уже забивал в ворота киевского Динамо. Следующий матч – против донецкого Шахтера. Что нужно, чтобы забить и там?

– Играть. Просто играть и выполнять свою работу. Не хочу загадывать, потому что все приходит через труд. Мы много работаем над завершением, анализируем моменты, и я уверен – все будет хорошо.

По теме:
Назарий ФЕДОРИВСКИЙ: «Мы понимали, что это очень важный матч»
Коуч Кудровки: «Мне казалось, что мы переигрывали соперника»
Александр АНТОНЕНКО: «Мы решили изменить игру»
Денис Устименко Оболонь Киев Эпицентр Каменец-Подольский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Оболонь
