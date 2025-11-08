Металлист 1925 – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Поединок 12-го тура Украниской Премьер-лиги стартовал 8 ноября в 13:00 по киевскому времени
В субботу, 8 ноября, проходит матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились харьковский «Металлист 1925» и луганская «Заря».
Встреча началась в 13:00 по киевскому времени. Команды играют на поле Центрального городского стадиона в Житомире. Главным арбитром назначен Евгений Цыбулько.
После 11-ти сыгранных туров «Заря» занимает восьмое место, в активе команды 16 пунктов. «Металлист 1925» набрал 17 баллов и разместился на седьмой позиции в турнирной таблице.
Украинская Премьер-лига, 12-й тур. 8 ноября
Металлист 1925 – Заря – 1:3 (обновляется)
Видео голов:
ГОЛ, 0:1! Будковский, 8 мин
ГОЛ, 1:1! Рашица, 31 мин (пен)
ГОЛ, 1:2! Вантух, 55 мин
ГОЛ, 1:3! Слесар, 48 мин
