Металлист 1925 – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В субботу, 8 ноября, проходит матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились харьковский «Металлист 1925» и луганская «Заря».

Встреча началась в 13:00 по киевскому времени. Команды играют на поле Центрального городского стадиона в Житомире. Главным арбитром назначен Евгений Цыбулько.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После 11-ти сыгранных туров «Заря» занимает восьмое место, в активе команды 16 пунктов. «Металлист 1925» набрал 17 баллов и разместился на седьмой позиции в турнирной таблице.

Украинская Премьер-лига, 12-й тур. 8 ноября

Металлист 1925 – Заря – 1:3 (обновляется)

Видео голов:

ГОЛ, 0:1! Будковский, 8 мин

ГОЛ, 1:1! Рашица, 31 мин (пен)

ГОЛ, 1:2! Вантух, 55 мин

ГОЛ, 1:3! Слесар, 48 мин