В субботу, 8 ноября, состоится матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся харьковский «Металлист 1925» и луганская «Заря».

Команды сыграют на Центральном городском стадионе в Житомире, стартовый свисток главного арбитра Евгения Цыбулько прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

После 11-ти сыгранных туров «Металлист 1925» набрал 17 баллов и разместился на седьмой позиции в турнирной таблице. «Заря» занимает восьмое место, в активе команды 16 пунктов.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Металлист 1925 – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция