  4. Металлист 1925 – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Металлист 1925
08.11.2025 13:00 - : -
Заря
Украина. Премьер лига
07 ноября 2025, 21:27 |
40
0

Металлист 1925 – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги состоится 8 ноября в 13:00 по киевскому времени

Коллаж Sport.ua. Металлист 1925 – Заря

В субботу, 8 ноября, состоится матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся харьковский «Металлист 1925» и луганская «Заря».

Команды сыграют на Центральном городском стадионе в Житомире, стартовый свисток главного арбитра Евгения Цыбулько прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После 11-ти сыгранных туров «Металлист 1925» набрал 17 баллов и разместился на седьмой позиции в турнирной таблице. «Заря» занимает восьмое место, в активе команды 16 пунктов.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Металлист 1925 – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Заря Луганск Металлист 1925 - Заря смотреть онлайн
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
