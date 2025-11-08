Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Григорчук разнес Динамо и Шахтер: «Должны добиваться этого даже у войну»
Лига конференций
08 ноября 2025, 10:57
Григорчук разнес Динамо и Шахтер: «Должны добиваться этого даже у войну»

Специалист считает, что Динамо и Шахтер должны успешно выступать в Лиге конференций

Григорчук разнес Динамо и Шахтер: «Должны добиваться этого даже у войну»
ФК ЛНЗ. Роман Григорчук

Известный украинский тренер Роман Григорчук поделился, что украинские команды должны доходить до полуфинала Лиги конференций, а не довольствоваться несколькими набранными очками в групповом этапе.

– Победа Динамо. Разгром! Станет ли это началом уверенной игры «бело-синих» в еврокубках? Все ожидают от наших грандов успехов в Европе, и сможет ли Динамо побороться за выход в плей-офф Лиги конференций?

– Даже не может быть так, чтобы наши команды довольствовались несколькими очками в групповом этапе Лиги конференций – это никакой результат. В Лиге конференций наши гранды должны доходить до полуфинала, и это минимум! Я понимаю, что есть много сложностей, но… Это Лига конференций. Наши клубы должны это делать, даже несмотря на сложную ситуацию в Украине.

В группе Лиги чемпионов играет Кайрат, Карабах, Пафос… Вдумайтесь! Как это... Эти же команды играют в Лиге чемпионов – лучший турнир, но там играют эти команды, а Шахтер и Динамо играют в Лиге конференций. Конечно, мы хотим, чтобы наши гранды играли в Лиге чемпионов, а не довольствовались тем, что мы в Лиге конференций возьмем какие-нибудь пункты и не выйдем из группы, – сказал специалист.

В нынешнем сезоне Лиги конференций Шахтер занимает 10 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 6 зачетных пунктов после 3 сыгранных матчей, а Динамо находится на 24 строчке с 3 баллами.

