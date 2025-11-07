ФЕДОРЧУК: «Шахтер играл с командой уровня низа УПЛ или вершины Первой лиги»

Бывший тренер ряда украинских клубов Олег Федорчук оценил уровень «Брейдаблика», которого «Шахтер» обыграл (2:0) в матче третьего тура основного этапа Лиги конференций.

«Перед матчем я посмотрел информацию о «Брейдаблике» и обратил внимание на оценку стоимости команды от Transfermarkt – 4,24 млн евро. Средний возраст – 28 лет. Иностранцев практически нет, что тоже показатель. Такие клубы, как «Карабах» и «Кайрат», тоже не являются европейскими грандами, но нашли качественных легионеров и показывают очень хорошие результаты в Лиге чемпионов.

Поэтому я бы сравнил «Брейдаблик» с СК «Полтава». Даже ФК «Кудривка» стоит дороже. То есть можно сказать, что «Шахтер» играл против команды уровня низа УПЛ или вершины Первой лиги».