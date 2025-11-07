Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФЕДОРЧУК: «Шахтер играл с командой уровня низа УПЛ или вершины Первой лиги»
Лига конференций
07 ноября 2025, 16:27 |
«Горняки» уверенно победили «Брейдаблик» в Лиге конференций

ФК Шахтер

Бывший тренер ряда украинских клубов Олег Федорчук оценил уровень «Брейдаблика», которого «Шахтер» обыграл (2:0) в матче третьего тура основного этапа Лиги конференций.

«Перед матчем я посмотрел информацию о «Брейдаблике» и обратил внимание на оценку стоимости команды от Transfermarkt – 4,24 млн евро. Средний возраст – 28 лет. Иностранцев практически нет, что тоже показатель. Такие клубы, как «Карабах» и «Кайрат», тоже не являются европейскими грандами, но нашли качественных легионеров и показывают очень хорошие результаты в Лиге чемпионов.

Поэтому я бы сравнил «Брейдаблик» с СК «Полтава». Даже ФК «Кудривка» стоит дороже. То есть можно сказать, что «Шахтер» играл против команды уровня низа УПЛ или вершины Первой лиги».

После победы над «Брейдабликом» «Шахтер» имеет 6 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Лиги конференций.

По теме:
ВОРОБЕЙ: «Выиграл Шахтер, в результате, что называется, пешком»
Экс-нападающий Шахтера: «Брейдаблик? Что-то похожее на поединок на сборах»
Буяльский забил 90-й мяч в карьере
Олег Федорчук Брейдаблик Шахтер Донецк Шахтер - Брейдаблик Лига конференций
Иван Чирко Источник: Украинский футбол
u6464u
різниця тільки в тому що у нас крім Шахтаря та Динамо ні хто кваліфікацію не може пройти , а Брейдаблік із  року в рік грає в єврокубках , щось ти федорчук не те порівнюєш. ))) 
514839
Максимум - рівень київського Локомотиву.  Але щоб й їх перемогти, Шахтарю прийшлося докласти великих зусиль. Щось в мене, особисто, дедалі більше скепсісу стосовно отих свіжіх молодих бразилів, які не те що один- в- один здатні когось обіграти, - вони, навіть, пас на три метри точний не можуть віддати.
