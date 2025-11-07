Заявка на прорыв сезона: 5 причин яркого старта Сандерленда в АПЛ

В текущем сезоне английской Премьер-лиги много сюрпризов. К примеру, «Борнмут», который в определенной степени можно назвать сенсационным. Или то, что «Ливерпуль» проводит кампанию примерно на одном уровне с «Брентфордом» и «Кристал Пэлас». Но есть сюрпризы и среди новичков.

«Сандерленд» настолько уверенно стартовал, что после 10-го тура забрался в топ-4 АПЛ – выше «Челси», «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед». Если «Сандерленд» займет 7-е место по итогам нынешней кампании, это будет соответствовать его лучшим результатам в истории Премьер-лиги в сезонах 1999/00 и 2000/01, и, возможно, позволит «котам» впервые с 1973 года выйти в еврокубки.

С текущим показателем в 1,75 очка за матч они даже близки к тому, чтобы побить рекорд Премьер-лиги по количеству баллов для команд, вышедших в элиту, который в настоящее время принадлежит «Ипсвичу», набравшему 66 пунктов в сезоне 2000/01. Но итоги будем подводить весной, а сейчас рассмотрим 5 основных причин яркого старта «Сандерленда» в АПЛ.

Тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Режис Ле Бри

О Режисе Ле Бри мало что было известно, когда его назначили главным тренером «Сандерленда» в июне 2024 года. Этот француз, имеющий докторскую степень по спортивной физиологии и биомеханике, провел скромную игровую карьеру и вылетел из Лиги 1 с «Лорьяном» уже во втором сезоне во главе команды.

Однако назначение Ле Бри в «Сандерленд» оказалось удачным: «коты» добились повышения в классе уже в первом сезоне под его руководством после того, как заняли 16-е место в Чемпионшипе годом ранее, а теперь продолжают удивлять всех и в Премьер-лиге.

49-летний специалист спокоен и сдержан, что заметно как в его интервью, так и в манере поведения на боковой линии. Тактически Ле Бри предпочитает схему 4-3-3, но, в отличие от некоторых своих коллег-тренеров из высшего дивизиона, он не боится адаптироваться и часто переключается на схему с тремя защитниками во время матчей.

Ле Бри без проблем отдает инициативу сопернику и совсем не переживает по этому поводу. «Сандерленд» владел мячом всего 37% времени, когда разгромил «Вест Хэм» со счетом 3:0, и всего 29% времени, когда сыграл вничью с «Астон Виллой» (1:1) вдесятером. Специалист больше заинтересован в эффективности, чем в доминировании, и пока его стратегия приносит результат.

Быстрая интеграция новичков

«Сандерленд» подписал 15 новых игроков в летнее трансферное окно на более чем 160 млн фунтов, что является рекордом для клуба, вышедшего в элиту. Такие события часто могут иметь обратный эффект, но почти все трансферы «котов» оказались удачными, особенно переход Гранита Джаки.

Getty Images/Global Images Ukraine. Гранит Джака

Бывший полузащитник «Арсенала» стал примером для партнеров как на поле, так и за его пределами, и быстро стал капитаном команды, несмотря на статус новичка. 33-летний швейцарец был номинирован на звание лучшего игрока месяца АПЛ в сентябре, как и новый вратарь «Сандерленда» Робин Руфс. Голландец занимает 3-е место по числу сэйвов в лиге, а по проценту отраженных ударов (81,8%) уступает только Давиду Райе из «Арсенала».

Солидная оборона

Благодаря надежной игре Руфса и четверки защитников, расположенных перед ним, у «Сандерленда» лучшая оборона в АПЛ после «Арсенала». «Коты» провели уже 4 «сухих» матча, что еще раз подчеркивает ставку Ле Бри на надежность у своих ворот. А Норди Мукиэле стал настоящим открытием, играя в паре с Омаром Альдерете в центре обороны или на позиции правого защитника.

Француз, перешедший из «ПСЖ», прошлый сезон провел в аренде в «Байере», а теперь доминирует в Англии в верховых единоборствах и обладает хорошими дальними передачами. При этом Мукиэле также представляет серьезную угрозу при игре с мячом в атаке, завершив, к примеру, комбинацию «Сандерленда», которая привела к победе в матче против «Вулверхэмптона».

Стабильность дома

Когда «Сандерленд» последний раз выступал в Премьер-лиге в сезоне 2016/17, команда выиграла всего 3 матча на своем поле. В этом году «коты» уже повторили этот результат, выдав лучший домашний старт сезона в высшем дивизионе с кампании 1968/69. Без сомнения, игроки «Сандерленда» вдохновляются своими активными болельщиками: более 46 тыс. человек заполняют стадион на каждом матче.

«Должен сказать, что атмосфера в Сандерленде была одной из лучших, что я когда-либо видел в Премьер-лиге», — сказал тогдашний главный тренер «Вест Хэма» Грэм Поттер после того, как его команда разгромно проиграла «котам» на выезде со счетом 0:3. Говорят, что самым шумным моментом на «Стэдиум оф Лайт» с момента его открытия в 1997 году был победный гол в финале плей-офф Чемпионшипа против «Ковентри» в прошлом сезоне.

Getty Images/Global Images Ukraine

Связь

Неудивительно, что в Сандерленде недавно открылся новый пешеходный мост, соединяющий центр города со стадионом, ведь «связь» стала девизом Ле Бри с момента его прихода. Его игроки не только быстро сработались, но и сразу же наладили связь с болельщиками и местным сообществом. Возможно, этому способствовала рассылка сотрудниками «Сандерленда» видеороликов с историей клуба, созданных специально для потенциальных новичков.

Все это способствовало созданию позитивной атмосферы вокруг клуба, которой не наблюдалось со времен Питера Рида. Однако «котам» не стоит расслабляться: пока что они встретились только с тремя командами из семерки лучших по итогам прошлого сезона, но 2 из них на момент очных противостояний испытывали трудности («Астон Вилла» и «Ноттингем Форест»).

Дальше будет сложнее: в течение следующих шести недель «Сандерленд» встретится с «Челси», «Арсеналом», «Ливерпулем», «Манчестер Сити» и «Борнмутом», а затем впервые за 10 лет проведет дерби против «Ньюкасла» в рамках АПЛ.

Кроме того, «котам» грозит потеря до семи игроков (больше, чем любой другой команде высшего дивизиона) из-за Кубка африканских наций, который пройдет в Марокко с 21 декабря 2025 года по 18 января 2026-го года, что может повлиять на 6 матчей чемпионата. Но об этом болельщики будут беспокоиться позже. Пока что, после всех испытаний и невзгод последних восьми лет, болельщики «Сандерленда» могут просто наслаждаться их стремительным началом сезона.

Сергей ЗАВАЛКО, по материалам сайта АПЛ