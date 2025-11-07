Динамо, обыграв Зриньски, побило рекорд Зари

В матче с «Зриньски» (6:0) динамовцы отпраздновали одну из самых крупных викторий за время выступления в еврокубках. Собственно с большим преимуществом бело-синие выигрывали только у «Барри Тауна» в Лиге чемпионов-1998/99 – 8:0. Между тем «Динамо» стало автором самой крупной победы украинских клубов в Лиге конференций. Прежний рекорд принадлежал «Заре», которая 14 декабря 2023 года обыграла исландский «Брейдаблик» со счетом 4:0.

К слову, победа киевлян над «Зриньски» оказалась ко всему прочему юбилейной – 10-й для наших команд в Лиге конференций на своем поле.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые крупные победы украинских клубов в еврокубках

Дата Ранг Стадия Клуб Соперник Счет 22.07.1998 ЛЧ ПР Динамо Барри Таун Уэльс 8:0 (д) 19.07.2012 ЛЕ КР2 Металлург Д Челик Черногория 7:0 (д) 21.10.2014 ЛЧ ГТ Шахтер БАТЭ Беларусь 7:0 (г) 02.09.1992 КК ПР Черноморец Вадуц Лихтенштейн 7:1 (д) 06.12.2016 ЛЧ ГТ Динамо Бешикташ Турция 6:0 (д) 10.07.2025 ЛЕ КР1 Шахтер Ильвес Финляндия 6:0 (д) 06.11.2025 ЛК ОТ Динамо Зриньски Босния 6:0 (д)

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; Е - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир; КР1 - первый квалификационный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; ПР - предварительный раунд.