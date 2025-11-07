Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо, обыграв Зриньски, побило рекорд Зари
Лига конференций
07 ноября 2025, 13:35 | Обновлено 07 ноября 2025, 13:39
204
0

Динамо, обыграв Зриньски, побило рекорд Зари

Киевляне стали авторами самой крупной победы украинцев в Лиге конференций

07 ноября 2025, 13:35 | Обновлено 07 ноября 2025, 13:39
204
0
Динамо, обыграв Зриньски, побило рекорд Зари
ФК Динамо

В матче с «Зриньски» (6:0) динамовцы отпраздновали одну из самых крупных викторий за время выступления в еврокубках. Собственно с большим преимуществом бело-синие выигрывали только у «Барри Тауна» в Лиге чемпионов-1998/99 – 8:0. Между тем «Динамо» стало автором самой крупной победы украинских клубов в Лиге конференций. Прежний рекорд принадлежал «Заре», которая 14 декабря 2023 года обыграла исландский «Брейдаблик» со счетом 4:0.

К слову, победа киевлян над «Зриньски» оказалась ко всему прочему юбилейной – 10-й для наших команд в Лиге конференций на своем поле.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые крупные победы украинских клубов в еврокубках

Дата

Ранг

Стадия

Клуб

Соперник

Счет

22.07.1998

ЛЧ

ПР

Динамо

Барри Таун Уэльс

8:0 (д)

19.07.2012

ЛЕ

КР2

Металлург Д

Челик Черногория

7:0 (д)

21.10.2014

ЛЧ

ГТ

Шахтер

БАТЭ Беларусь

7:0 (г)

02.09.1992

КК

ПР

Черноморец

Вадуц Лихтенштейн

7:1 (д)

06.12.2016

ЛЧ

ГТ

Динамо

Бешикташ Турция

6:0 (д)

10.07.2025

ЛЕ

КР1

Шахтер

Ильвес Финляндия

6:0 (д)

06.11.2025

ЛК

ОТ

Динамо

Зриньски Босния

6:0 (д)

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; Е - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир; КР1 - первый квалификационный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; ПР - предварительный раунд.

По теме:
Экс-нападающий Шахтера: «Брейдаблик? Что-то похожее на поединок на сборах»
Буяльский забил 90-й мяч в карьере
Ярмоленко, забив Зриньски, обошел Жуниора Мораеса и Шацких
цифры и факты Лига конференций Динамо Киев
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
Футбол | 07 ноября 2025, 08:06 2
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»

Тренер – о том, что команда включается в игру только после проблем

В Италии оценили игру Довбика после результативной передачи в матче ЛЕ
Футбол | 07 ноября 2025, 12:22 0
В Италии оценили игру Довбика после результативной передачи в матче ЛЕ
В Италии оценили игру Довбика после результативной передачи в матче ЛЕ

Украинский форвард помог «Роме» победить в поединке четвертого тура с «Рейнджерс»

И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
Футбол | 06.11.2025, 23:56
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
Футбол | 07.11.2025, 01:32
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
Бокс | 07.11.2025, 06:42
Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Умер тренер, одержавший самую сенсационную победу в истории ЛЧ
Умер тренер, одержавший самую сенсационную победу в истории ЛЧ
05.11.2025, 13:00 15
Футбол
Военнослужащий ВСУ выразил соболезнования Анатолию Тимощуку
Военнослужащий ВСУ выразил соболезнования Анатолию Тимощуку
07.11.2025, 07:02 3
Футбол
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
05.11.2025, 20:33 28
Теннис
Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс
Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс
06.11.2025, 07:21
Теннис
Ярослава МАГУЧИХ: «Тренера спрашивали, зачем я это сделала»
Ярослава МАГУЧИХ: «Тренера спрашивали, зачем я это сделала»
05.11.2025, 17:58
Другие виды
Забросили 5 шайб. Сборная Украины разгромила соперника по ЧМ
Забросили 5 шайб. Сборная Украины разгромила соперника по ЧМ
05.11.2025, 19:33 4
Хоккей
Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола
Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола
06.11.2025, 23:46 1
Футбол
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
05.11.2025, 08:44 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем