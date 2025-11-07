Динамо, обыграв Зриньски, побило рекорд Зари
Киевляне стали авторами самой крупной победы украинцев в Лиге конференций
В матче с «Зриньски» (6:0) динамовцы отпраздновали одну из самых крупных викторий за время выступления в еврокубках. Собственно с большим преимуществом бело-синие выигрывали только у «Барри Тауна» в Лиге чемпионов-1998/99 – 8:0. Между тем «Динамо» стало автором самой крупной победы украинских клубов в Лиге конференций. Прежний рекорд принадлежал «Заре», которая 14 декабря 2023 года обыграла исландский «Брейдаблик» со счетом 4:0.
К слову, победа киевлян над «Зриньски» оказалась ко всему прочему юбилейной – 10-й для наших команд в Лиге конференций на своем поле.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые крупные победы украинских клубов в еврокубках
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
22.07.1998
|
ЛЧ
|
ПР
|
Динамо
|
Барри Таун Уэльс
|
8:0 (д)
|
19.07.2012
|
ЛЕ
|
КР2
|
Металлург Д
|
Челик Черногория
|
7:0 (д)
|
21.10.2014
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Шахтер
|
БАТЭ Беларусь
|
7:0 (г)
|
02.09.1992
|
КК
|
ПР
|
Черноморец
|
Вадуц Лихтенштейн
|
7:1 (д)
|
06.12.2016
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Динамо
|
Бешикташ Турция
|
6:0 (д)
|
10.07.2025
|
ЛЕ
|
КР1
|
Шахтер
|
Ильвес Финляндия
|
6:0 (д)
|
06.11.2025
|
ЛК
|
ОТ
|
Динамо
|
Зриньски Босния
|
6:0 (д)
ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; Е - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир; КР1 - первый квалификационный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; ПР - предварительный раунд.
