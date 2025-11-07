Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вторая лига. 17-й тур. 7 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вторая лига
Нива Винница
07.11.2025 12:00 – FT 0 : 0
Буковина-2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
07 ноября 2025, 13:30 |
98
0

Вторая лига. 17-й тур. 7 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 ноября видеотрансляции матчей 17-го тура Второй лиги

07 ноября 2025, 13:30 |
98
0
Вторая лига. 17-й тур. 7 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Колос-2

7 ноября проходят матчи 17-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 17-й тур, 7 ноября 2025

  • 12:00. Нива Винница – Буковина-2 Черновцы
  • 12:30. Колос-2 Ковалевка – Тростянец
  • 12:45. Локомотив Киев – Горняк-Спорт
  • 13:00. Александрия-2 – Пенуэл Кривой Рог
  • 13:30. Нива-2 Тернополь – Ужгород

Турнирная таблица

12:00. Нива Винница – Буковина-2 Черновцы

12:30. Колос-2 Ковалевка – Тростянец

12:45. Локомотив Киев – Горняк-Спорт

13:00. Александрия-2 – Пенуэл Кривой Рог

13:30. Самбор-Нива-2 Тернополь – Ужгород

По теме:
Левый Берег – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ураган – Любарт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Эпицентр – Оболонь. Текстовая трансляция матча
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Нива Винница Тростянец смотреть онлайн Локомотив Киев Лесное Полесье-2 Житомир Буковина-2 Черновцы Колос-2 Ковалевка
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, я был вынужден его заменить»
Футбол | 07 ноября 2025, 07:23 8
Александр ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, я был вынужден его заменить»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, я был вынужден его заменить»

Главный тренер киевского «Динамо» отреагировал на неудачную игру Огунданы Шолы

И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
Футбол | 06 ноября 2025, 23:56 144
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски

Команда Шовковского набросала соперникам полную торбу голов

Где Ярмоленко? Шовковский назвал состав Динамо на матч ЛК против Зриньски
Футбол | 06.11.2025, 20:48
Где Ярмоленко? Шовковский назвал состав Динамо на матч ЛК против Зриньски
Где Ярмоленко? Шовковский назвал состав Динамо на матч ЛК против Зриньски
Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
Бокс | 07.11.2025, 06:42
Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
«Взяли три очка, да и ладно». Реакция фанов на победу Шахтера в ЛК
Футбол | 07.11.2025, 11:53
«Взяли три очка, да и ладно». Реакция фанов на победу Шахтера в ЛК
«Взяли три очка, да и ладно». Реакция фанов на победу Шахтера в ЛК
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс
Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс
06.11.2025, 07:21
Теннис
Ярослава МАГУЧИХ: «Тренера спрашивали, зачем я это сделала»
Ярослава МАГУЧИХ: «Тренера спрашивали, зачем я это сделала»
05.11.2025, 17:58
Другие виды
Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола
Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола
06.11.2025, 23:46 1
Футбол
Умер тренер, одержавший самую сенсационную победу в истории ЛЧ
Умер тренер, одержавший самую сенсационную победу в истории ЛЧ
05.11.2025, 13:00 15
Футбол
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
07.11.2025, 06:23 16
Футбол
Энтони Джошуа заставляет легенду бокса вернуться на ринг
Энтони Джошуа заставляет легенду бокса вернуться на ринг
05.11.2025, 19:27 2
Бокс
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
05.11.2025, 08:44 13
Футбол
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
05.11.2025, 13:54 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем