07.11.2025 12:00 – FT 0 : 0
Украина. Вторая лига07 ноября 2025, 13:30 |
98
0
Вторая лига. 17-й тур. 7 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 ноября видеотрансляции матчей 17-го тура Второй лиги
07 ноября 2025, 13:30 |
98
0
7 ноября проходят матчи 17-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 17-й тур, 7 ноября 2025
- 12:00. Нива Винница – Буковина-2 Черновцы
- 12:30. Колос-2 Ковалевка – Тростянец
- 12:45. Локомотив Киев – Горняк-Спорт
- 13:00. Александрия-2 – Пенуэл Кривой Рог
- 13:30. Нива-2 Тернополь – Ужгород
Турнирная таблица
