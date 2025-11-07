Локомотив разгромил Горняк-Спорт. Результаты матчей 17-го тура Второй лиги
Киевский «Локомотив» ведет борьбу за лидерство в группе Б
В пятницу, 7 ноября, во Второй лиге состоялись матчи 17-го тура. В игровую программу дня вошли пять поединков.
В группе А ФК «Самбор-Нива-2» принимал ФК «Ужгород». Хозяева одержали победу со счетом 1:0 и теперь отстают от лидеров на одно очко.
В поединке группы Б встретились «Колос-2» и ФК «Тростянец». Команда из Ковалевки одержала победу со счетом 3:0 и закрепилась на первом месте.
«Локомотив» продолжил свою победную серию, разгромив «Горняк-Спорт» со счетом 4:0. Киевский клуб ведет погоню за «Колосом-2».
Вторая лига. 17-й тур, 7 ноября
Нива Винница – Буковина-2 – 0:0
Самбор-Нива-2 – Ужгород – 1:0
Гол: Крамарчук, 16
Колос-2 – Тростянец – 3:0
Голы: Басов, 19, Колесник, 42, Дымнич, 47
Локомотив – Горняк-Спорт – 4:0
Голы: Мордас, 8, Сыраш, 22, Мельниченко, 29, 67
Александрия-2 – Пенуэл – 1:0
Гол: Черныш, 88
Турнирные таблицы
Видеозаписи матчей
Нива Винница – Буковина-2
Самбор-Нива-2 – Ужгород
Колос-2 – Тростянец
Локомотив – Горняк-Спорт
Александрия-2 – Пенуэл
