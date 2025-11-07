Локомотив разгромил Горняк-Спорт. Результаты матчей 17-го тура Второй лиги

В пятницу, 7 ноября, во Второй лиге состоялись матчи 17-го тура. В игровую программу дня вошли пять поединков.

В группе А ФК «Самбор-Нива-2» принимал ФК «Ужгород». Хозяева одержали победу со счетом 1:0 и теперь отстают от лидеров на одно очко.

В поединке группы Б встретились «Колос-2» и ФК «Тростянец». Команда из Ковалевки одержала победу со счетом 3:0 и закрепилась на первом месте.

«Локомотив» продолжил свою победную серию, разгромив «Горняк-Спорт» со счетом 4:0. Киевский клуб ведет погоню за «Колосом-2».

Вторая лига. 17-й тур, 7 ноября

Нива Винница – Буковина-2 – 0:0

Самбор-Нива-2 – Ужгород – 1:0

Гол: Крамарчук, 16

Колос-2 – Тростянец – 3:0

Голы: Басов, 19, Колесник, 42, Дымнич, 47

Локомотив – Горняк-Спорт – 4:0

Голы: Мордас, 8, Сыраш, 22, Мельниченко, 29, 67

Александрия-2 – Пенуэл – 1:0

Гол: Черныш, 88

Турнирные таблицы

Видеозаписи матчей

Нива Винница – Буковина-2

Самбор-Нива-2 – Ужгород

Колос-2 – Тростянец

Локомотив – Горняк-Спорт

Александрия-2 – Пенуэл