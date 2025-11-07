Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Взяли три очка, да и ладно». Реакция фанов на победу Шахтера в ЛК
Лига конференций
07 ноября 2025, 11:53 |
211
0

Команда Арды Турана со счетом 2:0 обыграла «Брейдаблик»

ФК Шахтер

В четверг, 6 ноября, «Шахтер» провел поединок третьего тура Лиги конференций. «Горняки» одержали победу над исландским клубом «Брейдаблик».

Перед матчем «Шахтер» считался фаворитом. И подопечные Арды Турана подтвердили свой статус.

«Шахтер» контролировал ход игры и открыл счет на 27-й минуте. После подачи углового Артем Бондаренко отправил мяч в сетку.

Во втором тайме Кауан Элиас закрепил преимущество украинского клуба. Больше «Шахтер» не забивал, но и сопернику отличиться не позволил.

Болельщики довольны добытыми тремя очками. Однако хотели бы больше забитых мячей.

Богдан Терновий: Игра оставляет желать лучшего, но хоть победили.

Александр: В историю футбола матч не попадет. Взяли три очка, да и ладно.

Qwerty Qwerty: На самом то деле слабая игра, даже для практически 2-го состава, были бы исландцы чуть более технически(попадали бы по мячу) то еще бы пропустили от них.

Sahych: С победой. Футбол не порадовал.

Люк: Вроде и победа. Но привкус не очень. Вопросов очень много. Ясно одно, что в зимнее трансферное окно нужно избавляться от половины футболистов и усиливать второй состав.

Слава: Тренировка с повышенной ответственностью прошла нормально.

Николай: Отвратительная игра, точнее игры просто нет. Игроки которые сегодня вышли полный шлак!!!

Юрий: Матч очень важен для нас, хорошо что победили, но можно было сделать разгром, тем более соперник давал играть. Надо прибавлять, больше работать над реализацией моментов. Очень хотел, чтобы Туран уделил обороне внимание. Всех с победой. Можно уже думать о Полтаве.

SilverFox: У нас от матча к матчу одна цель, катание мяча, до первого агрессивного соперника.

DickTato: Результат удовлетворительный, но игра команды полное дерьмо!

