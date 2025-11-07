Кудровка в номинально домашнем матче Украинской Премьер-лиги сыграет против ковалевского Колосса. Матч пройдет в рамках 12-го тура чемпионата.

Команды сыграют в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена». Матч обслужит украинская бригада арбитров во главе с Софией Причиной Львовской области.

Матч Кудровка – Колос запланирован на пятницу, 7 ноября. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне Кудровка находится на 10 строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 14 зачетных пунктов после 11 сыгранных матчей. Колосс занимает седьмую строчку с 16 баллами.

Кудровка – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция