Кудровка – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Команды сыграют матч 12 тура УПЛ
Кудровка в номинально домашнем матче Украинской Премьер-лиги сыграет против ковалевского Колосса. Матч пройдет в рамках 12-го тура чемпионата.
Команды сыграют в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена». Матч обслужит украинская бригада арбитров во главе с Софией Причиной Львовской области.
Матч Кудровка – Колос запланирован на пятницу, 7 ноября. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.
В нынешнем сезоне Кудровка находится на 10 строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 14 зачетных пунктов после 11 сыгранных матчей. Колосс занимает седьмую строчку с 16 баллами.
