Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кудровка – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Кудровка
07.11.2025 18:00 - : -
Колос Ковалевка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
07 ноября 2025, 11:41 |
41
0

Команды сыграют матч 12 тура УПЛ

07 ноября 2025, 11:41
41
0
Коллаж Sport.ua

Кудровка в номинально домашнем матче Украинской Премьер-лиги сыграет против ковалевского Колосса. Матч пройдет в рамках 12-го тура чемпионата.

Команды сыграют в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена». Матч обслужит украинская бригада арбитров во главе с Софией Причиной Львовской области.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч Кудровка – Колос запланирован на пятницу, 7 ноября. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне Кудровка находится на 10 строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 14 зачетных пунктов после 11 сыгранных матчей. Колосс занимает седьмую строчку с 16 баллами.

Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
