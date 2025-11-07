Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Шахтеру полегче, чем Динамо»
Лига конференций
07 ноября 2025, 10:06 |
730
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «Шахтеру полегче, чем Динамо»

Авторитетный тренер высказался о шансах «горняков» в борьбе за выход из группы Лиги конференций

07 ноября 2025, 10:06 |
730
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Шахтеру полегче, чем Динамо»
Шахтер. Шахтер – Брейдаблик

В очередном матче группового раунда Лиги конференций «Шахтер» обыграл «Брейдаблик» со счетом 2:0 и заметно улучшил свое турнирное положение в этих соревнованиях. В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua Юрий Вернидуб разобрал игру «горняков», а также высказался о шансах команды Арды Турана в борьбе за выход из группы.

– Юрий Николаевич, эта победа очень важна в плане борьбы «Шахтера» за право выхода из группы Лиги конференций?
– Безусловно. А еще лучше было бы, если бы не были потеряны очки в матче с «Легией». Мог быть и максимальный результат после трех туров. Тем не менее, я практически уверен, что плей-офф от донетчан никуда не денется. И я бы сказал, что соперники у них полегче, чем у «Динамо». Так что все в руках «горняков».

По теме:
«Ждал очень долго». Бленуце прокомментировал первый гол в футболке Динамо
Легендарный полузащитник Динамо оценил разгром киевлян в Лиге конференций
История. 5 украинцев попали в символическую сборную еврокубка
Юрий Вернидуб Шахтер Донецк Лига конференций Брейдаблик Арда Туран Динамо Киев
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определены полуфинальные пары Итогового турнира WTA 2025
Теннис | 06 ноября 2025, 19:57 0
Определены полуфинальные пары Итогового турнира WTA 2025
Определены полуфинальные пары Итогового турнира WTA 2025

Пары 1/2 финала: Арина Соболенко – Аманда Анисимова, Елена Рыбакина – Джессика Пегула

Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Теннис | 06 ноября 2025, 20:31 9
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals

Реал договорился о подписании вице-чемпиона мира. Он придет бесплатно
Футбол | 07.11.2025, 10:13
Реал договорился о подписании вице-чемпиона мира. Он придет бесплатно
Реал договорился о подписании вице-чемпиона мира. Он придет бесплатно
«Динамо не допустит ошибок Шахтера». Бабич – о предстоящем туре УПЛ
Футбол | 07.11.2025, 09:22
«Динамо не допустит ошибок Шахтера». Бабич – о предстоящем туре УПЛ
«Динамо не допустит ошибок Шахтера». Бабич – о предстоящем туре УПЛ
Где Ярмоленко? Шовковский назвал состав Динамо на матч ЛК против Зриньски
Футбол | 06.11.2025, 20:48
Где Ярмоленко? Шовковский назвал состав Динамо на матч ЛК против Зриньски
Где Ярмоленко? Шовковский назвал состав Динамо на матч ЛК против Зриньски
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лидер Реала рассказал Алонсо печальные новости о Лунине
Лидер Реала рассказал Алонсо печальные новости о Лунине
06.11.2025, 08:59 7
Футбол
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
05.11.2025, 08:44 13
Футбол
Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс
Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс
06.11.2025, 07:21
Теннис
Забросили 5 шайб. Сборная Украины разгромила соперника по ЧМ
Забросили 5 шайб. Сборная Украины разгромила соперника по ЧМ
05.11.2025, 19:33 4
Хоккей
Йожеф Сабо назвал футболиста Динамо, которого нельзя никем заменить
Йожеф Сабо назвал футболиста Динамо, которого нельзя никем заменить
05.11.2025, 12:44 1
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис неправ»
ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис неправ»
06.11.2025, 07:44 24
Футбол
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
06.11.2025, 23:56 144
Футбол
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
07.11.2025, 06:23 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем