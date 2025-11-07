Юрий ВЕРНИДУБ: «Шахтеру полегче, чем Динамо»

В очередном матче группового раунда Лиги конференций «Шахтер» обыграл «Брейдаблик» со счетом 2:0 и заметно улучшил свое турнирное положение в этих соревнованиях. В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua Юрий Вернидуб разобрал игру «горняков», а также высказался о шансах команды Арды Турана в борьбе за выход из группы.

– Юрий Николаевич, эта победа очень важна в плане борьбы «Шахтера» за право выхода из группы Лиги конференций?

– Безусловно. А еще лучше было бы, если бы не были потеряны очки в матче с «Легией». Мог быть и максимальный результат после трех туров. Тем не менее, я практически уверен, что плей-офф от донетчан никуда не денется. И я бы сказал, что соперники у них полегче, чем у «Динамо». Так что все в руках «горняков».