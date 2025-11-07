Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  БОНДАРЬ: «Туран говорит, что должны быть на том уровне, что и с Динамо»
Лига конференций
Защитник Шахтера высказался после победы над Брейдабликом в матче 3-го тура ЛК

ФК Шахтер. Валерий Бондарь

Защитник донецкого Шахтера Валерий Бондарь высказался после победы над Брейдабликом (2:0) в матче третьего тура Лиги конференций:

«Самое главное, думаю, на сегодня – это победа, зачетные баллы нам в копилку – в клубный рейтинг и в рейтинг Украины. Поэтому думаю, что очень хорошо, что победили, зачетные баллы есть – это самое главное.

Простая ли победа? Особо моментов много не было, но хорошо, что были те моменты, которые реализовали. В принципе, заслуженная победа, двигаемся дальше. Я думаю, что надо хорошие моменты закреплять, а из плохих нужно делать выводы. Не очень понравились последние минуты.

Выгорели ли после Динамо? Да нет, Мистер [Арда Туран] говорит, что должны наоборот после победы над Динамо более в таком приподнятом настроении готовиться к следующим матчам и уже быть на том уровне, на котором мы были в матче с Динамо. На самом деле был очень хороший футбол от нашей команды, была и отдача, и все, в принципе, на самом высоком классе.

Как взаимодействовал с Грамом? Мы уже не первый раз играем с ним. Мистер проводит такие ротации, это его решение. Я думаю, что он видит тренировки и уже принимает от этого решения.

Какие ожидания от этой концовки перед зимней паузой? Надо сплотиться и всем вместе готовиться к достаточно сложному периоду, потому что знаем, что концовка сезона всегда получается тяжелой: много матчей, переездов. Конечно, нам нужно готовиться, нужно быть готовыми к каждому матчу, выходить на 200 процентов и показывать максимальный результат – то, что от нас требуют, и то, что должны мы, в принципе, демонстрировать на футбольном поле».

Видеообзор матча Шахтер – Брейдаблик (2:0)

Валерий Бондарь Лига конференций Шахтер Донецк Брейдаблик Шахтер - Брейдаблик Арда Туран
Даниил Агарков Источник: Трибуна
