Александр ШОВКОВСКИЙ: «Здорово подстраховал Тарас Михавко»

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский отреагировал на победу «бело-синих» в матче Лиги конференций против боснийского «Зриньски», а также похвалил Тараса Михавко, который удачно сыграл в одном из эпизодов в начале встречи.

«В первую очередь, поздравляю всех болельщиков с важной победой. Безусловно, мы разбирали действия нашего оппонента, обращали внимание на многие моменты. Один из критериев – это быстрые контратаки и быстрые атаки, боснийцы отлично используют пространство.

И, если вы помните, в начале игры у них был неплохой момент, там здорово подстраховал Тарас Михавко – играя левого защитника, ему удалось подстраховать наших центральных и правого защитника.

Мы отмечали скоростные действия в атаке нашего соперника, стандартные положения. Была у нас определенная идея, но о чем мы бы не договаривались перед игрой, нужно выходить на футбольное поле и выполнять эти наставления.

При этом безусловно индивидуальное мастерство имеет большое значение. Мы отрабатываем, как я уже говорил на предматчевой пресс-конференции, много разных взаимодействий как в защите, так и в организации атаки – прямой атаки, быстрой атаки, контратаки. Сегодня некоторые моменты сработали», – сказал Шовковский.