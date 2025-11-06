Шуфрич, жестко критиковавший Попова, отреагировал на гол Дениса в ЛК

6 ноября 2025 года проходит матч третьего тура Лиги конференций 2025/26 между киевским Динамо и боснийским Зрински Мостар.

На 21-й минуте поединка голом отметился центральный защитник столичного клуба Денис Попов.

На забитый мяч центрбека отреагировал бывший президент «Говерлы» Александр Шуфрич, который накануне жестко критиковал Дениса:

«Попов и забил хорошо, и до гола играл хорошо. И перехват был важным. Возможно, здесь сыграла роль работа Шовковского. СаШо – хороший психолог. Тьху-тьху, чтобы не сглазить. Но выводы как минимум были сделаны».