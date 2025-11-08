Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
08 ноября 2025, 03:44
Бывший футболист Зари приблизился к трансферу в АПЛ

Никола Василь может перебраться в Англию

Бывший футболист Зари приблизился к трансферу в АПЛ
ФК Заря. Никола Василь

Бывший вратарь луганской «Зари» Никола Василь может продолжить карьеру в Англии.

По информации немецкого издания Bild, интерес к 29-летнему голкиперу немецкого «Санкт-Паули» проявляют сразу два клуба АПЛ – «Брентфорд» и «Брайтон».

Никола Василь защищал цвета луганской «Зари» с 2019 по 2021 год. У вратаря есть паспорта Боснии и Герцеговины и Хорватии.

Ранее сообщалось, что один из лучших бомбардиров Украинской Премьер-лиги 2025/26, форвард луганской «Зари» Филипп Будковский перенес операцию после того, как травмировал руку в матче чемпионата.

Источник: Bild
