Бывший футболист Зари приблизился к трансферу в АПЛ

Бывший вратарь луганской «Зари» Никола Василь может продолжить карьеру в Англии.

По информации немецкого издания Bild, интерес к 29-летнему голкиперу немецкого «Санкт-Паули» проявляют сразу два клуба АПЛ – «Брентфорд» и «Брайтон».

Никола Василь защищал цвета луганской «Зари» с 2019 по 2021 год. У вратаря есть паспорта Боснии и Герцеговины и Хорватии.

